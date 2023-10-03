Крымских политзаключенных Джеляла и братьев Ахтемовых этапируют из Симферополя в тюрьмы России

Крымских политических заключенных Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых этапируют из Симферополя в тюрьмы на территории России. Это нарушает Женевскую конвенцию.

Соответствующую информацию журналистам рассказала супруга Наримана Джеляла Левиза Джелял. В МИД Украины уже отреагировали на инцидент, пишет 24 Канал.

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Что известно об этапировании политзаключенных из Крыма

Первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых 2 октября забрали из СИЗО-2 в Симферополе и этапировали в тюрьмы на территории России,

– заявила Левиза Джелял журналистам "Крым. Реалии".

По ее словам, Наримана Джеляла и Азиза Ахтемова планируют отправить в тюрьму Красноярска, Асана Ахтемова – в тюрьму города Владимира, известную как "Владимирский централ".

Однако такие действия оккупантов нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Ведь согласно ей осужденные на оккупированной территории лица не должны отбывать наказание за пределами этой оккупированной территории.

В украинском МИД осудили действия России

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает принудительное этапирование из временно оккупированного Крыма в Россию для отбывания наказания незаконно осужденных граждан Украины Наримана Джеляла, Асана и Азиза Ахтемовых,

– объяснили в МИД Украины.

Там уточнили, что российская оккупационная так называемая "администрация" в Крыму с момента временной оккупации в 2014 году развернула целенаправленную репрессивную кампанию. Цель России – искоренить на полуострове любую нелояльность к оккупантам.

"Одной из главных жертв репрессий стал коренной народ Крыма – крымские татары, сотни из которых подверглись различным формам преследований по этнической, политической, религиозной почве", – уточнили в МИД.

Министерство также призвало:

Россию – выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от декабря 2022 года, которая называется "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". Этот документ требует освободить незаконно задержанных украинцев;

международное сообщество и партнеров Украины, в том числе с Крымской платформы, – давить на Россию, чтобы она выпустила из тюрем всех украинских граждан, незаконно заключенных в Крым. Кроме того, государства должны ввести новые санкции в отношении враждебных должностных лиц, причастных к преследованиям граждан Украины.

Что известно о делах Джеляла и братьях Ахтемовых