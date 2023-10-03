Крымских политзаключенных Джеляла и братьев Ахтемовых этапируют из Симферополя в тюрьмы России
Крымских политических заключенных Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых этапируют из Симферополя в тюрьмы на территории России. Это нарушает Женевскую конвенцию.
Соответствующую информацию журналистам рассказала супруга Наримана Джеляла Левиза Джелял. В МИД Украины уже отреагировали на инцидент, пишет 24 Канал.
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Что известно об этапировании политзаключенных из Крыма
Первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых 2 октября забрали из СИЗО-2 в Симферополе и этапировали в тюрьмы на территории России,
– заявила Левиза Джелял журналистам "Крым. Реалии".
По ее словам, Наримана Джеляла и Азиза Ахтемова планируют отправить в тюрьму Красноярска, Асана Ахтемова – в тюрьму города Владимира, известную как "Владимирский централ".
Однако такие действия оккупантов нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Ведь согласно ей осужденные на оккупированной территории лица не должны отбывать наказание за пределами этой оккупированной территории.
В украинском МИД осудили действия России
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает принудительное этапирование из временно оккупированного Крыма в Россию для отбывания наказания незаконно осужденных граждан Украины Наримана Джеляла, Асана и Азиза Ахтемовых,
– объяснили в МИД Украины.
Там уточнили, что российская оккупационная так называемая "администрация" в Крыму с момента временной оккупации в 2014 году развернула целенаправленную репрессивную кампанию. Цель России – искоренить на полуострове любую нелояльность к оккупантам.
"Одной из главных жертв репрессий стал коренной народ Крыма – крымские татары, сотни из которых подверглись различным формам преследований по этнической, политической, религиозной почве", – уточнили в МИД.
Министерство также призвало:
- Россию – выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от декабря 2022 года, которая называется "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". Этот документ требует освободить незаконно задержанных украинцев;
- международное сообщество и партнеров Украины, в том числе с Крымской платформы, – давить на Россию, чтобы она выпустила из тюрем всех украинских граждан, незаконно заключенных в Крым. Кроме того, государства должны ввести новые санкции в отношении враждебных должностных лиц, причастных к преследованиям граждан Украины.
Что известно о делах Джеляла и братьях Ахтемовых
- Нариман Джелял – первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа. Эта организация в оккупированном Крыму запрещена в 2016 году как "экстремистская". Азиз и Асан Ахтем являются крымскотатарскими активистами.
- Джеляла и братьев Ахтемовых силовики так называемой оккупационной "власти" Крыма задержали в сентябре 2021 года. Им сфабриковали обвинения. Впоследствии их еще дополнительно обвинили в преступлениях, которые они не совершали.
- Известно, что Россия обвиняла их в повреждении газопровода в районе Перевального. Джеляла также обвинила в якобы контрабанде взрывного устройства.
- В сентябре 2021 года российская оккупационная так называемая "власть" осудила крымских татар. В частности, Наримана Джеляла – до 17 лет тюрьмы в колонии строгого режима, штрафа в 700 тысяч рублей и 1,6 года ограничения свободы передвижения. Асана Ахтемова – до 15 лет срока со штрафом в 500 тысяч рублей и ограничением свободы передвижения в год, Азиза Ахтемова – до 13 лет тюрьмы, штрафа в 500 тысяч рублей и ограничение свободы передвижения в год.