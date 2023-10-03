Відповідну інформацію журналістам розповіла дружина Нарімана Джеляла Левіза Джелял. У МЗС України вже відреагували на інцидент, пише 24 Канал.

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Що відомо про етапування політв'язнів з Криму

Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та братів Ахтемових 2 жовтня забрали із СІЗО-2 у Сімферополі та етапували до в'язниць на території Росії,

– заявила Левіза Джелял журналістам "Крим. Реалії".

За її словами, Нарімана Джеляла та Азіза Ахтемова планують відправити у в'язницю Красноярська, Асана Ахтемова – у в'язницю міста Володимира, відому як "Владімірский централ".

Проте такі дії окупантів порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Адже, згідно з нею, засуджені на окупованій території особи не повинні відбувати покарання за межами цієї окупованої території.

В українському МЗС засудили дії Росії

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує примусове етапування з тимчасово окупованого Криму до Росії для відбування покарання незаконно засуджених громадян України Нарімана Джеляла, Асана та Азіза Ахтемових,

– пояснили в МЗС України.

Там уточнили, що російська окупаційна так звана "адміністрація" в Криму з моменту тимчасової окупації у 2014 році розгорнула цілеспрямовану репресивну кампанію. Мета Росії – викорінити на півострові будь-яку нелояльність до окупантів.

"Однією з головних жертв репресій став корінний народ Криму – кримські татари, сотні з яких зазнали різних форм переслідувань за етнічним, політичним, релігійним підґрунтям", – уточнили в МЗС.

Міністерство також закликало:

Росію – виконати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН від грудня 2022 року, яка називається "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна". Цей документ вимагає звільнити незаконно затриманих українців;

міжнародну спільноту та партнерів України, у тому числі з Кримської платформи, – тиснути на Росію, щоб вона випустила з тюрем всіх українських громадян, яких незаконно ув'язнила в Криму. Окрім того, держави мають запровадити нові санкції щодо ворожих посадовців, які причетні до переслідувань громадян України.

Що відомо про справи Джеляла і братів Ахтемових