Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник и соучредитель общественной организации Крым SOS Алим Алиев. По его словам, Россия очень сложно соглашается на обмен крымских татар.

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Политзаключенные – "разменная монета" для России

Алиев отметил, что Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, сейчас находится за решеткой на территории России, хотя раньше он был в Симферополе.

Правозащитник объяснил, что российские оккупанты делают это, чтобы ограничить родственникам и адвокатам доступ к политзаключенным. Сейчас их не могут посещать украинские и европейские дипломаты, как это было до начала полномасштабного вторжения.

Таким образом эта тема, к сожалению, переходит в "серую зону". Знаю, что украинские правозащитники много работают над темой политических заключенных. Но для России это "разменная монета",

– подчеркнул он.

Алиев о политических заключенных из Крыма: смотрите видео

Нариман Джелял: что известно