Силовики вывезли мужчину в неизвестном направлении из села Первомайское Симферопольского района Крыма. Они незаконно удерживали крымского татарина в наручниках и с мешком на голове.

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В то же время сотрудники ФСБ оказывали психологическое давление на Наримана Джелялова и обращались с ним особенно жестоко.

Джелялову грозит 15 лет

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров отметил, что его заместителю предъявили подозрение в совершении преступления, подпадающего под статью "диверсия".

Оккупанты могут незаконно упечь крымского татарина за решетку на срок от 12 до 15 лет. Судилище должно состояться 6 сентября.

К слову, Нариман Джелялов отверг выдвинутые Россией сфабрикованные подозрения. Также он отказался участвовать в любых следственных действиях.

Состояние Джелялова перед судилищем

Адвокат Николай Полозов заявил, что будет защищать Наримана Джелялова в суде. Он уже успел встретиться со своим подзащитным.

Состояние Наримана удовлетворительное. Сейчас он находится в статусе подозреваемого. Он не признает вины в совершении инкриминируемого деяния,

– сообщил юрист.

Николай Полозов добавил, что после 15:00 состоится судебное разбирательство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Что известно о задержании Джелялова

Российские силовики провели обыски в селе Первомайское Симферопольского района Крыма у Наримана Джелялова. Впоследствии его вывезли микроавтобусом в неизвестном направлении.

Среди незаконно задержанных еще несколько крымских татар-Эльдар Одаманов, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов и Шевкет Усеинов

14 правозащитных организаций срочно обратились к международному сообществу и украинской власти с требованием освободить пленников.

Текст публикации адвоката Николая Полозова:

Я принял поручение защищать Наримана Джеляла в уголовном деле против него по обвинению в части 5 статьи 33, части 33 статьи 281 Уголовного кодекса РФ (помощь в диверсии).

Сегодня уже успел его увидеть и принять участие в следственных действиях.

Состояние Наримана удовлетворительное. Сейчас он находится в статусе подозреваемого. Он не признает вины в совершении инкриминируемого деяния.

Ориентировочно после 15 часов в Киевском районном суде Симферополя состоится судебное рассмотрение заявления следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Наримана передадут в суд для личного участия в заседании.

Все детали и комментарии смогу дать после заключения судебного заседания.