Силовики вывезли мужчину в неизвестном направлении из села Первомайское Симферопольского района Крыма. Они незаконно удерживали крымского татарина в наручниках и с мешком на голове.
Читайте также США призвали Россию немедленно освободить Джелялова
- В то же время сотрудники ФСБ оказывали психологическое давление на Наримана Джелялова и обращались с ним особенно жестоко.
Джелялову грозит 15 лет
Председатель Меджлиса Рефат Чубаров отметил, что его заместителю предъявили подозрение в совершении преступления, подпадающего под статью "диверсия".
- Оккупанты могут незаконно упечь крымского татарина за решетку на срок от 12 до 15 лет. Судилище должно состояться 6 сентября.
К слову, Нариман Джелялов отверг выдвинутые Россией сфабрикованные подозрения. Также он отказался участвовать в любых следственных действиях.
Состояние Джелялова перед судилищем
Адвокат Николай Полозов заявил, что будет защищать Наримана Джелялова в суде. Он уже успел встретиться со своим подзащитным.
Состояние Наримана удовлетворительное. Сейчас он находится в статусе подозреваемого. Он не признает вины в совершении инкриминируемого деяния,
– сообщил юрист.
Николай Полозов добавил, что после 15:00 состоится судебное разбирательство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Обратите внимание МИД заявил о пытках арестованного оккупантами Наримана Джелялова
Что известно о задержании Джелялова
- Российские силовики провели обыски в селе Первомайское Симферопольского района Крыма у Наримана Джелялова. Впоследствии его вывезли микроавтобусом в неизвестном направлении.
- Среди незаконно задержанных еще несколько крымских татар-Эльдар Одаманов, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов и Шевкет Усеинов
- 14 правозащитных организаций срочно обратились к международному сообществу и украинской власти с требованием освободить пленников.
Текст публикации адвоката Николая Полозова:
Я принял поручение защищать Наримана Джеляла в уголовном деле против него по обвинению в части 5 статьи 33, части 33 статьи 281 Уголовного кодекса РФ (помощь в диверсии).
Сегодня уже успел его увидеть и принять участие в следственных действиях.
Состояние Наримана удовлетворительное. Сейчас он находится в статусе подозреваемого. Он не признает вины в совершении инкриминируемого деяния.
Ориентировочно после 15 часов в Киевском районном суде Симферополя состоится судебное рассмотрение заявления следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Наримана передадут в суд для личного участия в заседании.
Все детали и комментарии смогу дать после заключения судебного заседания.