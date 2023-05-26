Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он поделился деталями похищения активиста.

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Похищение Люманова

Крымскотатарский активист Руслан Люманов, отец 5 детей, 24 мая уехал из дома. Впоследствии его окружили неизвестные на автомобилях и вывезли в здание ФСБ. Больше суток мужчину держали в заложниках и никому из родных ничего не сообщали.

"От него требовали признаний, но не добились. И вчера, 25 мая, вечером он был дома. Будем ждать детали", – сказал Чубаров.

Рефат Чубаров о похищении активистов в Крыму: смотреть видео

Дело Асан-Уста

Такие случаи похищения активистов в Крыму не единичны, отметил глава Меджлиса. Ранее россияне похитили и требовали признаний от Мамбета Асан-Уста.

18 мая был взрыв на перегоне – между Симферополем и Бахчисараем сошли с рельсов 8 вагонов с зерном. Россияне бросились искать причастных к взрыву. Взяли в заложники Мамбета Асан-Уста – надели мешок на голову, требовали признаний. Затем ночью его выбросили на окраине Симферополя, он сам добирался домой,

– поделился деталями Чубаров.

Такие акции запугивания участились в Крыму. Неспокойно там и в плане "хлопков".

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