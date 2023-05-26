Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он поделился деталями похищения активиста.
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Похищение Люманова
Крымскотатарский активист Руслан Люманов, отец 5 детей, 24 мая уехал из дома. Впоследствии его окружили неизвестные на автомобилях и вывезли в здание ФСБ. Больше суток мужчину держали в заложниках и никому из родных ничего не сообщали.
"От него требовали признаний, но не добились. И вчера, 25 мая, вечером он был дома. Будем ждать детали", – сказал Чубаров.
Рефат Чубаров о похищении активистов в Крыму: смотреть видео
Дело Асан-Уста
Такие случаи похищения активистов в Крыму не единичны, отметил глава Меджлиса. Ранее россияне похитили и требовали признаний от Мамбета Асан-Уста.
18 мая был взрыв на перегоне – между Симферополем и Бахчисараем сошли с рельсов 8 вагонов с зерном. Россияне бросились искать причастных к взрыву. Взяли в заложники Мамбета Асан-Уста – надели мешок на голову, требовали признаний. Затем ночью его выбросили на окраине Симферополя, он сам добирался домой,
– поделился деталями Чубаров.
Такие акции запугивания участились в Крыму. Неспокойно там и в плане "хлопков".
Ситуация в Крыму: последние события
- Взрыв, произошедший 18 мая на железной дороге, был очень мощный. Повреждение было на 15 метрах, что остановило движение по всему участку. Важно, что в тот день должна была двигаться большая колонна техники из Севастополя в Симферополь.
- За последние сутки, 25 мая, на территории временно оккупированного Крыма прозвучало 6 взрывов из-за атаки БпЛА. Местные жители слышали 2 взрыва в Севастополе, а также сообщается о "хлопке" на Крымском мосту. Оккупационные власти сообщают, что там проходят учения.
- Во временно оккупированном Крыму начали создавать ЧВК. В разведке Великобритании отмечают, что рост их количества ускорился после начала полномасштабной войны. Это может свидетельствовать о том, что Путин не способен защитить полуостров.