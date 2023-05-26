Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він поділився деталями викрадення активіста.

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Викрадення Люманова

Кримськотатарський активіст Руслан Люманов, батько 5 дітей, 24 травня виїхав з дому. Згодом його оточили невідомі на автівках і вивезли до будинку ФСБ. Більше доби чоловіка тримали в заручниках і нікому з рідних нічого не повідомляли.

"Від нього вимагали зізнань, але не добилися. І вчора, 25 травня, ввечері він був вдома. Будемо чекати на деталі", – сказав Чубаров.

Рефат Чубаров про викрадення активістів у Криму: дивитись відео

Справа Асан-Уста

Такі випадки викрадення активістів в Криму не поодинокі, зазначив голова Меджлісу. Раніше росіяни викрали і також вимагали зізнань від Мамбета Асан-Уста.

18 травня був вибух на перегоні – між Сімферополем та Бахчисараєм зійшли з рейок 8 вагонів з зерном. Росіяни кинулися шукати причетних до вибуху. Взяли в заручники Мамбета Асан-Уста – надягли мішок на голову, вимагали зізнань. Потім вночі його викинули на околиці Сімферополя, він сам добирався додому,

– поділився деталями Чубаров.

Такі акції залякування почастішали в Криму. Неспокійно там і в плані "бавовни".

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