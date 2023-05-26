Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він поділився деталями викрадення активіста.
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Викрадення Люманова
Кримськотатарський активіст Руслан Люманов, батько 5 дітей, 24 травня виїхав з дому. Згодом його оточили невідомі на автівках і вивезли до будинку ФСБ. Більше доби чоловіка тримали в заручниках і нікому з рідних нічого не повідомляли.
"Від нього вимагали зізнань, але не добилися. І вчора, 25 травня, ввечері він був вдома. Будемо чекати на деталі", – сказав Чубаров.
Рефат Чубаров про викрадення активістів у Криму: дивитись відео
Справа Асан-Уста
Такі випадки викрадення активістів в Криму не поодинокі, зазначив голова Меджлісу. Раніше росіяни викрали і також вимагали зізнань від Мамбета Асан-Уста.
18 травня був вибух на перегоні – між Сімферополем та Бахчисараєм зійшли з рейок 8 вагонів з зерном. Росіяни кинулися шукати причетних до вибуху. Взяли в заручники Мамбета Асан-Уста – надягли мішок на голову, вимагали зізнань. Потім вночі його викинули на околиці Сімферополя, він сам добирався додому,
– поділився деталями Чубаров.
Такі акції залякування почастішали в Криму. Неспокійно там і в плані "бавовни".
Ситуація в Криму: останні події
- Вибух, який стався 18 травня на залізниці, був дуже потужний. Пошкодження було на 15 метрах, що зупинило рух на всій ділянці. Важливо, що того дня мала рухатися велика колона техніки з Севастополя до Сімферополя.
- За останню добу, 25 травня, на території тимчасово окупованого Криму прозвучало 6 вибухів через атаку БпЛА. Місцеві жителі чули 2 вибухи в Севастополі, а також повідомляється про "бавовну" на Кримському мості. Окупаційна влада повідомляє, що там проходять навчання.
- У тимчасово окупованому Криму почали створювати ПВК. У розвідці Великої Британії зазначають, що зростання їх кількості прискорилося після початку повномасштабної війни. Це може свідчити про те, що Путін не здатний захистити півострів.