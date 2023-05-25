Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, кримський активіст Василь Самойлов. За його словами, це була успішна робота наших партизанів.

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Не перша операція українських партизанів

Вибух, який стався на залізничній колії 18 травня, був дуже потужним. За інформацією Самойлова, було пошкоджено близько 15 метрів залізничної колії, що повністю зупинило рух на цій ділянці. Найважливіше, що у цей день мала рухатись велика колона російської техніки з Севастополя до Сімферополя.

"Окрім величезного психологічного та інформаційного впливу, ця операція мала ще й військовий – на дві доби затрималось переміщення колони, що дало певну перевагу Збройним Силам України і ми вже отримали певні результати", – заявив військовий ЗСУ.

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Самойлов також додав, що це не перша успішна робота партизан. За кілька місяців до цього, під Бахчисараєм також була проведена успішна диверсія партизан. Щоправда, вибух не був настільки сильним – вирвало лише орієнтовно 2 метри колії. Але навіть це дозволило припинити залізничне сполучення на певний час.

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