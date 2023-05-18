Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, "бавовна" в Криму на залізниці – надзвичайно хороша новина. Найімовірніше, це єдина залізнична гілка, по якій постачали зброю, ракети, паливо до тимчасово окупованого Севастополя.
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Це ускладнить подальші ракетні обстріли для окупантів. Принаймні на певний час.
Ця залізнична колія була єдиною, по якій постачали зброю, ракети, паливо тощо. І це буде дуже велика проблема для росіян. Якщо єдина колія втомилася, то везти ракети на кораблі в Севастополі на вантажівках – нереальне завдання,
– зазначив Тизенгаузен.
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"Бавовни" буде більше
Як наголосив Тизенгаузен, такі інциденти в Криму будуть продовжуватися до того часу, поки Україна його не деокупує. Це мають усвідомлювати усі росіяни, які незаконно переїхали жити в Крим.
Вони усвідомлюють, що навіть десь в тилу у Севастополі, який перетворили на військову базу, вони перебувають у великій небезпеці. Тому великий "привіт" їм. І це дійсно не останній випадок,
– зауважив Тизенгаузен.
Важливо, що Україна почала отримувати далекобійну зброю, яка діставатиме до окупантів в Криму. Тому становище для росіян буде лише погіршуватися.
Ситуація в Криму: коротко
- Вранці 18 травня російські загарбники почали скаржитися на "диверсію" в Бахчисарайському районі. Там раптово зійшли з рейок вісім вагонів із зерном.
- Окупанти розповідали, що вибух пошкодив аж 50 метрів залізничного полотна. Діаметр ями під рейками становив 15 метрів, а глибина – майже 2 метри.
- Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов наголосив, що таке явище є цілком природним. Відомо, що окупанти використовували цю залізницю також для перевезення зброї, яку застосовували у війні проти України.
- Він додав, що інфраструктура зможе там нормально працювати лише після повернення України. Під час окупації спокою в Криму взагалі не буде.