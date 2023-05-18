Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, "бавовна" в Криму на залізниці – надзвичайно хороша новина. Найімовірніше, це єдина залізнична гілка, по якій постачали зброю, ракети, паливо до тимчасово окупованого Севастополя.

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Це ускладнить подальші ракетні обстріли для окупантів. Принаймні на певний час.

Ця залізнична колія була єдиною, по якій постачали зброю, ракети, паливо тощо. І це буде дуже велика проблема для росіян. Якщо єдина колія втомилася, то везти ракети на кораблі в Севастополі на вантажівках – нереальне завдання,

– зазначив Тизенгаузен.

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"Бавовни" буде більше

Як наголосив Тизенгаузен, такі інциденти в Криму будуть продовжуватися до того часу, поки Україна його не деокупує. Це мають усвідомлювати усі росіяни, які незаконно переїхали жити в Крим.

Вони усвідомлюють, що навіть десь в тилу у Севастополі, який перетворили на військову базу, вони перебувають у великій небезпеці. Тому великий "привіт" їм. І це дійсно не останній випадок,

– зауважив Тизенгаузен.

Важливо, що Україна почала отримувати далекобійну зброю, яка діставатиме до окупантів в Криму. Тому становище для росіян буде лише погіршуватися.

Ситуація в Криму: коротко