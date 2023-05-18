Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, "хлопок" в Крыму на железной дороге – очень хорошая новость. Скорее всего, это единственная железнодорожная ветка, по которой поставляли оружие, ракеты, топливо до временно оккупированного Севастополя.
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Это усложнит дальнейшие ракетные обстрелы для оккупантов. По крайней мере, на некоторое время.
Этот железнодорожный путь был единственным, по которому поставляли оружие, ракеты, топливо и т.д. И это будет очень большая проблема для россиян. Если единственный путь "устал", то везти ракеты на корабле в Севастополе на грузовиках – нереальная задача,
– отметил Тизенгаузен.
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"Хлопка" будет больше
Как отметил Тизенгаузен, подобные инциденты в Крыму будут продолжаться до тех пор, пока Украина его не деоккупирует. Это должны осознавать все россияне, незаконно переехавшие жить в Крым.
Они отдают себе отчет, что даже где-то в тылу в Севастополе, который превратили в военную базу, они находятся в большой опасности. Поэтому большой "привет" им. И это действительно не последний случай,
– заметил Тизенгаузен.
Важно, что Украина начала получать дальнобойное оружие, которое будет доставать по оккупантам в Крыму. Поэтому положение для россиян будет только ухудшаться.
Ситуация в Крыму: коротко
- Утром 18 мая российские захватчики начали жаловаться на якобы диверсию в Бахчисарайском районе. Там внезапно сошли с рельсов восемь вагонов с зерном.
- Оккупанты рассказывали, что взрыв повредил 50 метров железнодорожного полотна. Диаметр ямы под рельсами составлял 15 метров, а глубина – почти 2 метра.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подчеркнул, что такое явление вполне естественное. Известно, что оккупанты использовали эту железную дорогу также для перевозки оружия, которое применяли в войне против Украины.
- Он добавил, что инфраструктура сможет там нормально работать только после возвращения Украины. Во время оккупации покоя в Крыму вообще не будет.