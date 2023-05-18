Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, "хлопок" в Крыму на железной дороге – очень хорошая новость. Скорее всего, это единственная железнодорожная ветка, по которой поставляли оружие, ракеты, топливо до временно оккупированного Севастополя.

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Это усложнит дальнейшие ракетные обстрелы для оккупантов. По крайней мере, на некоторое время.

Этот железнодорожный путь был единственным, по которому поставляли оружие, ракеты, топливо и т.д. И это будет очень большая проблема для россиян. Если единственный путь "устал", то везти ракеты на корабле в Севастополе на грузовиках – нереальная задача,

– отметил Тизенгаузен.

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"Хлопка" будет больше

Как отметил Тизенгаузен, подобные инциденты в Крыму будут продолжаться до тех пор, пока Украина его не деоккупирует. Это должны осознавать все россияне, незаконно переехавшие жить в Крым.

Они отдают себе отчет, что даже где-то в тылу в Севастополе, который превратили в военную базу, они находятся в большой опасности. Поэтому большой "привет" им. И это действительно не последний случай,

– заметил Тизенгаузен.

Важно, что Украина начала получать дальнобойное оружие, которое будет доставать по оккупантам в Крыму. Поэтому положение для россиян будет только ухудшаться.

Ситуация в Крыму: коротко