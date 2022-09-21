Оккупационный "Верховный суд" Крыма 21 сентября вынес очередной незаконный приговор заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу, а также Асану и Азизу Ахтемовым.

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Их обвинили в совершении "диверсии" на территории оккупированного Крыма и осудили:

Нариман Джелял получил 17 лет лишения свободы и штраф в размере 700 тысяч рублей.

получил 17 лет лишения свободы и штраф в размере 700 тысяч рублей. Асан Ахтемов – 15 лет лишения свободы и штраф – 500 тысяч рублей.

– 15 лет лишения свободы и штраф – 500 тысяч рублей. Азиз Ахтемов – 13 лет лишения свободы и штраф – 500 тысяч рублей.

После отбытия срока гражданам Украины назначили еще наблюдение: полтора года Джелялу и по одному году – Ахтемовым.

Отметим, что Джеляла и Ахтемовых обвиняют в диверсии – подрыв газопровода возле поселка Перевальное. Они были задержаны в начале сентября прошлого года. Асан Ахтемов позже рассказал о пытках током, с помощью которых у него выбивали признание вины.

Все трое отрицают вину и заявляют о преследовании за свою активность. Джелял связывает уголовное дело с участием в Крымской платформе.

Прокурор Игорь Поночевный заявил, что правоохранительная и судебная системы в Крыму – это единственная "репрессивная машина", целью которой является лишь преследование и устрашение гражданского населения полуострова.

Под ее "колеса" попадают все те, кто занимает проукраинскую позицию, не смирившиеся граждане с оккупацией, беззаконием и террором на полуострове. Примечательно, что Наримана Джеляла задержали в прошлом году сразу после участия в Саммите Крымской платформы,

– подчеркнул он.

Прокурор добавил, что задержание связано с его общественной и политической деятельностью, освещением преступлений оккупантов, свободой слова и борьбой за права человека.

Игорь Поночевный заверил, что все факты совершения преступлений РФ и ее оккупационной администрацией в Крыму, в том числе в отношении крымских татар, фиксируются в уголовном производстве прокуратуры автономии.

Судилище оккупантов над Джеляловым: что известно

Утром 4 сентября 2021 года сотрудники фсб россии пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, а после этого похитили его из собственного дома.

Силовики вывезли мужчину в неизвестном направлении из села Первомайское Симферопольского района Крыма. Они незаконно удерживали крымского татарина в наручниках и с мешком на голове.

Сразу 14 правозащитных организаций Украины опубликовали совместное заявление по поводу незаконных обысков и задержания крымских татар на территории оккупированного россией Крыма. Активисты призвали украинские власти и международное сообщество к действиям, чтобы освободить политзаключенных.

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