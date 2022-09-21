Окупаційний "Верховний суд" Криму 21 вересня виніс черговий незаконний вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу, а також Асану та Азізу Ахтемовим.

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Їх звинуватили у вчиненні "диверсії" на території окупованого Криму та засудили:

Наріман Джелял отримав 17 років позбавлення волі та штраф у розмірі 700 тисяч рублів.

отримав 17 років позбавлення волі та штраф у розмірі 700 тисяч рублів. Асан Ахтемов – 15 років позбавлення волі та штраф – 500 тисяч рублів.

– 15 років позбавлення волі та штраф – 500 тисяч рублів. Азіз Ахтемов – 13 років позбавлення волі та штраф – 500 тисяч рублів.

Після відбуття терміну громадянам України призначили ще нагляд: півтора року Джелялу і по одному році – Ахтемовим.

Зазначимо, що Джеляла та Ахтемових звинувачують у диверсії – підриву газопроводу біля селища Перевальне. Їх затримали на початку вересня минулого року. Асан Ахтемов пізніше розповів про тортури струмом, за допомогою яких у нього вибивали визнання вини.

Усі троє заперечують провину та заявляють про переслідування за свою активність. Джелял пов'язує кримінальну справу за участю у Кримській платформі.

Прокурор Ігор Поночовний заявив, що правоохоронна та судова системи в Криму – це єдина "репресивна машина", ціллю якої є лише переслідування та залякування цивільного населення півострова.

Під її "колеса" потрапляють всі ті, хто займає проукраїнську позицію, громадяни, що не змирилися з окупацією, беззаконням і терором на півострові. Показово, що Нарімана Джеляла затримали в минулому році відразу після участі в Саміті Кримської платформи,

– наголосив він.

Прокурор додав, що затримання пов’язано з його громадською та політичною діяльністю, висвітленням злочинів окупантів, свободою слова та боротьбою за права людини.

Ігор Поночовний запевнив, що усі факти вчинення злочинів РФ та її окупаційною адміністрацією в Криму, у тому числі, відносно кримських татар, фіксуються в кримінальних провадження прокуратури автономії.

Судилище окупантів над Джеляловим: що відомо

Вранці 4 вересня 2021 року співробітники ФСБ Росії прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а після цього викрали його з власного дому.

Силовики вивезли чоловіка у невідомому напрямку зі села Первомайське Сімферопольського району Криму. Вони незаконно утримували кримського татарина у наручниках і з мішком на голові.

Одразу 14 правозахисних організацій України опублікували спільну заяву щодо незаконних обшуків та затримання кримських татар на території окупованого Росією Криму. Активісти закликали українську владу та міжнародну спільноту до дій, щоб звільнити політв'язнів.

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