Про це 24 каналу розповів правозахисник, співзасновник громадської організації "Крим SOS" Алім Алієв. Він наголосив, що справа Джелялова стала першою, коли кримських татар почали переслідувати за саміт Кримської платформи.

Читайте також Хочемо зробити акцент на одній людині, – у МЗС розкрили нові деталі саміту Кримської платформи

Чому окупанти ув'язнили Джелялова

Алієв зауважив, що в ці дні минає рік, як першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова засудили за абсолютно абсурдною справою. Мовиться про нібито підрив газопроводу в Сімферопольському районі Криму, хоч у той день Джелялов виступав на саміті Кримської платформи в Києві.

І це, очевидно, була перша справа, коли саме за саміт росіяни почали переслідувати кримських татар,

– сказав правозахисник.

За його словами, російські окупанти продовжують утримувати заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу в СІЗО.

Алієв про феномен бранця Кремля Нарімана Джелялова: дивіться відео

"Джелялов – досі один із найвільніших голосів Криму"

Алієв розповів, що Джелялов постійно пише листи. І це не лише листи підтримки й підбадьорювання і українців, і кримських татар. Це також листи іншим політв'язням, які дуже важливо озвучувати.

І, перебуваючи за ґратами, Наріман – один із найвільніших голосів Криму досі,

– наголосив він.

Це, зауважив Алієв, є таким собі феноменом. Він показує, що, як би окупанти не саджали, не репресували вільну людину – навіть у найскрутніших умовах вона залишатиметься вільною.

Правозахисник висловив сподівання, що Джелялов, а також інші політв'язні, яких налічується більш ніж 120 осіб, якнайшвидше будуть на волі в своєму рідному Криму.

Судилище окупантів над Джеляловим: що відомо

Вранці 4 вересня 2021 року співробітники ФСБ Росії прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а після цього викрали його з власного дому.

Силовики вивезли чоловіка у невідомому напрямку зі села Первомайське Сімферопольського району Криму. Вони незаконно утримували кримського татарина у наручниках і з мішком на голові.

Одразу 14 правозахисних організацій України опублікували спільну заяву щодо незаконних обшуків та затримання кримських татар на території окупованого Росією Криму. Активісти закликали українську владу та міжнародну спільноту до дій, щоб звільнити політв'язнів.

Варте уваги – на весіллі у Криму танцювали під "Ой, у лузі червона калина": дивіться відео