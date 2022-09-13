Об этом 24 каналу рассказал правозащитник, соучредитель общественной организации "Крым SOS" Алим Алиев. Он отметил, что дело Джелялова стало первым, когда крымских татар начали преследовать за саммит Крымской платформы.

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Почему оккупанты заключили в тюрьму Джелялова

Алиев отметил, что в эти дни проходит год, как первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова приговорили по абсолютно абсурдному делу. Речь идет о якобы подрыве газопровода в Симферопольском районе Крыма, хотя в тот день Джелялов выступал на саммите Крымской платформы в Киеве.

И это, очевидно, было первое дело, когда именно за саммит россияне начали преследовать крымских татар,

– сказал правозащитник.

По его словам, российские оккупанты продолжают удерживать заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа в СИЗО.

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"Джелялов – до сих пор один из самых свободных голосов Крыма"

Алиев рассказал, что Джелялов постоянно пишет письма. И это не только письма поддержки и ободрения и украинцев, и крымских татар. Это также письма другим политзаключенным, которые очень важно озвучивать.

И, находясь за решеткой, Нариман – один из самых свободных голосов Крыма до сих пор,

– подчеркнул он.

Это, заметил Алиев, является феноменом. Он показывает, что, как бы оккупанты не сажали, не репрессировали свободного человека – даже в самых трудных условиях он будет оставаться свободным.

Правозащитник выразил надежду, что Джелялов, а также другие политзаключенные, которых насчитывается более 120 человек, как можно скорее будут на свободе в своем родном Крыму.

Судилище оккупантов над Джеляловым: что известно

Утром 4 сентября 2021 года сотрудники фсб россии пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, а после этого похитили его из собственного дома.

Силовики вывезли мужчину в неизвестном направлении из села Первомайское Симферопольского района Крыма. Они незаконно удерживали крымского татарина в наручниках и с мешком на голове.

Сразу 14 правозащитных организаций Украины опубликовали совместное заявление по поводу незаконных обысков и задержания крымских татар на территории оккупированного россией Крыма. Активисты призвали украинские власти и международное сообщество к действиям, чтобы освободить политзаключенных.

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