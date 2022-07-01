У полоні окупантів досі залишається багато жінок-медиків, які перебували на "Азовсталі"

Україні вдалося повернути 95 оборонців Маріуполя. Однак досі чимало захисників "Азовсталі" перебуває у полоні окупантів, серед них чимало жінок-медиків.

Про це розповів тимчасово виконуючий обов'язки командира полку захисників Маріуполя Микита Надточій. Він наголосив, що усіх бійців потрібно повернути додому.

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У списку на обмін була лише одна жінка

Микита Надточій зазначив, що у списках на обмін, який відбувся 29 червня, і завдяки якому вдалося повернути 144 військових, була лише одна жінка-військовослужбовиця, яка захищала Маріуполь. Водночас чимало жінок залишаються у російському полоні. Здебільшого, як зазначив тимчасово виконуючий обов'язки командира, це медики, які так само виконували завдання з оборони гарнізону Маріуполя.

Тим, кого вдалося повернути, уже надають допомогу. Однак Надточій зазначив, що обмін полоненими 29 червня був лише першим кроком великої справи – повернення усіх наших захисників та захисниць додому.

Звернення Микити Надточія: дивіться відео

Обмін полоненими та повернення захисників "Азовсталі": головне

29 червня відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та Росією, у результаті якого повернулися 144 українці, з яких 95 – захисники "Азовсталі", 43 звільнених – герої з відомого полку бійців під керівництвом Дениса Прокопенка.

Військові мають вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок.

Наймолодшому захисникові, якого вдалось визволити з неволі, 19 років, а найстаршому – 65. Всього зуміли повернути додому 59 нацгвардійців, 30 бійців з Військово-морських сил, 28 бійців ЗСУ, 17 охоронців рубежу з Держприкордонслужби, 9 бійців тероборони та одного бійця поліції.

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