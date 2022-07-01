Частина військових, яка перебувала на "Азовсталі" має тяжкі поранення, каліцтва та травми. Через це 1 липня патронатна служба "Янголи "Азову", яка є єдиним офіційним благодійним фондом полку "Азов", оголосила про збір коштів.

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"Вони у важкому, запущеному стані. Без речей, без телефонів. Неліковані опіки від фосфорних боєприпасів з ураженням більшої частини тіла, дуже важкі ампутації. Тканини, які неправильно зрослися", – розповіли у благодійному фонді.

Необхідні тривале лікування та реабілітація

За інформацією "Янголів Азову", низка захисників також втратила житло, оскільки воно залишилося на тимчасово загарбаних Росією територіях. Військовим необхідно повертатися до життя.

Це все – непочатий край роботи для нас і витрат. Попереду тривале лікування і реабілітація. Хлопці пережили таке пекло і вижили! Вони точно заслуговують на повернення до повноцінного життя. Допоможіть нам поставити їх на ноги!,

– просять у фонді.

Реквізити для допомоги українською гривнею:

Одержувач БО "БФ патронатної служби "Янголи Азову"

Код одержувача 44853674

Поточний рахунок UA973052990000026002026224377

Банк одержувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Отримувач: Толкачова Олена Олександрівна

UAH (ПриватБанк): 5168752003016162

Tolkachova Olena

UAH, PLN (Монобанк): 5375411504836680

IBAN: UA963220010000026209327739902

Swift: UNJSUAUKXXX

PayPal: olenayasko@gmail.com

BTC: 1BAkfVnRxpvQPdcgeS6y72uMUjk5GGuJSF

ETH: 0x8e63a242acfa1c2984a02934c7295b0972fcad0

Обмін полоненими

Україна з початку повномасштабного російського вторгнення провела найбільший обмін полоненими. Додому 30 червня повернулися 144 захисники. У розвідці зазначили, що з 95 оборонців Маріуполя – 43 герої з відомого полку бійців під керівництвом Дениса Прокопенка. Військові мають вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок.

Наймолодшому захисникові, якого вдалось визволити з неволі, 19 років, а найстаршому – 65. Всього зуміли повернути додому 59 нацгвардійців, 30 бійців з Військово-морських сил, 28 бійців Збройних Сил України, 17 охоронців рубежу з Державної прикордонної служби України, 9 бійців тероборони та бійця Національної поліції України.

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