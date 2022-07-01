Часть военных, которая находилась на "Азовстале", имеет тяжелые ранения, увечья и травмы. Поэтому 1 июля патронатная служба "Ангелы "Азова", которая является единственным официальным благотворительным фондом полка "Азов", объявила о сборе средств.

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"Они в тяжелом, запущенном состоянии. Без вещей, без телефонов. Нелеченные ожоги от фосфорных боеприпасов с поражением большей части тела, очень тяжелые ампутации. Неправильно сросшиеся ткани", – рассказали в благотворительном фонде.

Необходимо длительное лечение и реабилитация

По информации "Ангелов Азова", ряд защитников также потеряли жилье, поскольку оно осталось на временно захваченных Россией территориях. Военным нужно возвращаться к жизни.

Это все – непочатый край работы для нас и расходов. Предстоит длительное лечение и реабилитация. Ребята пережили такой ад и выжили! Они точно заслуживают возвращения к полноценной жизни. Помогите нам поставить их на ноги!

– просят в фонде.

Реквизиты для помощи украинской гривной:

Получатель БО "БФ патронатной службы "Ангелы Азова"

Код получателя 44853674

Текущий счет UA973052990000026002026224377

Банк получателя АО КБ "ПРИВАТБАНК"

Получатель: Толкачева Елена Александровна

UAH (ПриватБанк): 5168752003016162

Tolkachova Olena

UAH, PLN (Монобанк): 5375411504836680

IBAN: UA963220010000026209327739902

Swift: UNJSUAUKXXX

PayPal: olenayasko@gmail.com

BTC: 1BAkfVnRxpvQPdcgeS6y72uMUjk5GGuJSF

ETH: 0x8e63a242acfa1c2984a02934c7295b0972fcad0

Обмен пленными

Украина с начала полномасштабного российского вторжения провела самый большой обмен пленными. Домой 30 июня вернулись 144 защитника. В разведке отметили, что из 95 защитников Мариуполя – 43 героя из известного полка бойцов под руководством Дениса Прокопенко. Военные имеют огнестрельные и осколочные ранения, взрывчатые травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей.

Младшему защитнику, которого удалось освободить из неволи, 19 лет, а самому старшему – 65. Всего сумели вернуть домой 59 нацгвардейцев, 30 бойцов из Военно-морских сил, 28 бойцов Вооруженных сил Украины, 17 охранников границы из Государственной пограничной службы Украины, 9 бойцов терробороны и Национальной полиции Украины.

Обратите внимание – родные азовцев об обмене: смотрите видео