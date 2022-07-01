В плену оккупантов до сих пор остается много женщин-медиков, которые находились на "Азовстали"

Украине удалось вернуть 95 защитников Мариуполя. Однако до сих пор многие защитники "Азовстали" находятся в плену оккупантов, среди них немало женщин-медиков.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности командира полка защитников Мариуполя Никита Надточий. Он подчеркнул, что всех бойцов нужно вернуть домой.

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В списке на обмен была только одна женщина

Никита Надточий отметил, что в списках на обмен, который состоялся 29 июня, и благодаря которому удалось вернуть 144 военных, была только одна женщина-военнослужащая, защищавшая Мариуполь. В то же время многие женщины остаются в российском плену. В основном, как отметил временно исполняющий обязанности командира, это медики, которые также выполняли задачи по обороне гарнизона Мариуполя.

Тем, кого удалось вернуть, уже оказывают помощь. Однако Надточий отметил, что обмен пленными 29 июня был первым шагом большого дела – возвращение всех наших защитников и защитниц домой.

Обращение Никиты Надточия: смотрите видео

Обмен пленными и возвращение защитников "Азовстали": главное

29 июня состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией, в результате которого вернулись 144 украинца, из которых 95 – защитники "Азовстали", 43 уволенных – герои из известного полка бойцов под руководством Дениса Прокопенко.

Военные имеют огнестрельные и осколочные ранения, взрывчатые травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей.

Самому младшему защитнику, которого удалось освободить из неволи, 19 лет, а самому старшему – 65. Всего сумели вернуть домой 59 нацгвардейцев, 30 бойцов из Военно-морских сил, 28 бойцов ВСУ, 17 охранников рубежа из Госпогранслужбы, Госпогранслужбы.

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