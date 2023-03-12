Польща створює найбільшу сухопутну армію в Європі, щоб протидіяти Росії, – The Telegraph

Польща починає найбільше за 50 років переозброєння своєї армії. На оборону країна витратить 4% ВВП.

Варто зауважити, що ці витрати вдвічі більші, ніж потрібно країнам-членам НАТО. Це відбувається у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії.

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Як Польща зміцнить армію

Тільки 11-ий артилерійський полк Польщі у грудні 2022 року отримав 24 самохідні гаубиці K9 південнокорейського виробництва. Вони можуть вражати цілі на відстані до 34 миль.

"Як артилерійський офіцер, я в захваті від нового обладнання. Ми можемо краще маневрувати, ми можемо стріляти із будь-якого місця. Нема місця, звідки ми не можемо стріляти. У нас було багато старої артилерії, але тепер ми маємо дуже нову зброю", – заявив польський капітан Марек Адам'як.

Окрім того, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак пояснив, що повномасштабний напад Росії на Україну та непередбачуваний характер дій Владіміра Путіна показали, що країні треба ще більше прискорити модернізацію обладнання.

Для Польщі дуже важливо якнайшвидше підвищити рівень безпеки. Ми можемо це зробити, тільки створивши сильну армію. Досить сильну, щоб утримати будь-якого потенційного агресора від рішення атакувати,

– заявив міністр.

Якою технікою Польща посилить обороноспроможність

Видання зауважує, що Польща замовила:

1000 основних бойових танків K2 з Південної Кореї;

250 нових танків M1A2 Abrams зі США;

18 пускових установок HIMARS з 9 тисячами ракет;

288 реактивних систем залпового вогню MRL K239 Chunmoo з Південної Кореї;

понад 1000 бойових машин піхоти Borsuk польського виробництва;

96 гелікоптерів AH-64E Apache з США;

48 бойових літаків FA-50 з Південної Кореї.



Яку нову техніку закупить Польща / Інфографіка The Telegraph

Ба більше, Польща має плани подвоїти чисельності польської армії до 300 тисяч осіб. Це рішення перетворить Варшаву на найбільшу в Європі військову державу за чисельністю особового складу на захід від України.

Варто зауважити, що країна до 2035 року планує витратити на зброю орієнтовно 85 мільярдів фунтів стерлінгів (тобто понад 100 мільярдів доларів). Причому оборонний бюджет на 2023 рік становить рекордні 26 мільярдів доларів.

Польща зміцнює кордон із Білоруссю та Росією

Розуміючи загрози, Польща почала укріплювати кордони з Білоруссю та Росією. У лютому 2023 року керівництво Міноборони країни вирішило превентивно розширити заходи безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю.

Так, там почали створювати протитанкові загородження – встановили протитанкові їжаки. Перші укріплення вже встановили на кордоні з Калінінградською областю Росії.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава планує встановити протитанкові бар'єри вздовж 418-кілометрового кордону з Білоруссю.

Також у лютому 2023 року Варшава закрила кордон для вантажівок з Білорусі. Окрім того, після міграційної кризи Польща влітку 2022 року завершила спорудження 5-метрового паркану на кордоні з Білоруссю, довжиною майже 190 кілометрів.