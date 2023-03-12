Польша создает наибольшую сухопутную армию в Европе, чтобы противостоять России, – The Telegraph

Польша начинает самое большое за 50 лет перевооружения своей армии. На оборону страна потратит 4% ВВП.

Следует отметить, что эти расходы вдвое больше, чем нужно странам-членам НАТО. Это происходит в ответ на растущую угрозу со стороны России.

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Как Польша укрепит армию

Только 11-й артиллерийский полк Польши в декабре 2022 года получил 24 самоходные гаубицы K9 южнокорейского производства. Они могут поражать цели на расстоянии до 34 миль.

"Как артиллерийский офицер, я в восторге от нового оборудования. Мы можем лучше маневрировать, мы можем стрелять из любого места. Нет места, откуда мы не можем стрелять. У нас было много старой артиллерии, но теперь у нас очень новое оружие", – заявил польский капитан Марек Адамяк.

Кроме того, министр обороны Польши Мариуш Блащак объяснил, что полномасштабное нападение России на Украину и непредсказуемый характер действий Владимира Путина показали, что стране нужно ускорить модернизацию оборудования.

Для Польши очень важно как можно быстрее повысить уровень безопасности. Мы можем это сделать только создав сильную армию. Достаточно сильную, чтобы удержать любого потенциального агрессора от решения атаковать,

– заявил министр.

Какой техникой Польша усилит обороноспособность

Издание отмечает, что Польша заказала:

1000 основных боевых танков K2 из Южной Кореи;

250 новых танков M1A2 Abrams из США;

18 пусковых установок HIMARS с 9 тысячами ракет;

288 реактивных систем залпового огня MRL K239 Chunmoo из Южной Кореи;

более 1000 боевых машин пехоты Borsuk польского производства;

96 вертолетов AH-64E Apache из США;

48 боевых самолетов FA-50 из Южной Кореи.



Какую новую технику закупит Польша / Инфографика The Telegraph

Более того, у Польши планы удвоить численности польской армии до 300 тысяч человек. Это решение превратит Варшаву в крупнейшее в Европе военное государство по численности личного состава к западу от Украины.

Следует заметить, что страна к 2035 году планирует потратить на оружие ориентировочно 85 миллиардов фунтов стерлингов (то есть более 100 миллиардов долларов). Причем оборонный бюджет на 2023 год составляет рекордные 26 миллиардов долларов.

Польша укрепляет границу с Беларусью и Россией

Понимая угрозы, Польша начала укреплять границы с Беларусью и Россией. В феврале 2023 года руководство Минобороны страны решило превентивно расширить меры безопасности на границе с Россией и Беларусью.

Так, там начали создавать противотанковые заграждения – установили противотанковые ежи. Первые укрепление уже установили на границе с Калининградской областью России.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава планирует установить противотанковые барьеры вдоль 418-километровой границы с Беларусью.

Также в феврале 2023 года Варшава закрыла границу для грузовиков из Беларуси. Кроме того, после миграционного кризиса Польша летом 2022 года завершила строительство 5-метрового забора на границе с Беларусью, протяженностью почти 190 километров.