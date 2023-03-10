Об этом рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в соцсетях. Отметим, что еще в феврале руководство Минобороны решило превентивно расширить меры безопасности на границе с Россией и Беларусью.

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Польша начала укреплять свои границы в целях безопасности

В конце февраля Мариуш Блащак сообщил, что Польша строит укрепление на границе с Калининградской областью России. Он пояснил, что такие превентивные меры являются частью стратегии защиты и сдерживания, разработанной Минобороны.

В четверг, 9 марта, военнослужащие Польши приступили к установлению укреплений на границе с Беларусью. В частности, установили противотанковые ежи.



Военные устанавливают противотанковые ежи / Фото Мариуша Блащака

В феврале началось строительство охранных мер на границе с Калининградской областью. Сегодня военные начали строительство укреплений на границе с Беларусью,

– отметил министр обороны.

Как Польша укрепляет границу с Беларусью / Фото Мариуша Блащака

К слову, в прошлом году в Польше сообщили, что полностью завершили строительство стены на границе с Беларусью. Построить ее решили после миграционного кризиса, спровоцированного белорусскими властями.

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