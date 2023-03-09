Оперативный сотрудник КГБ в эфире белорусского телевидения заявил, что к попытке организации "теракта" в Беларуси причастны спецслужбы Польши, пишет 24 Канал.

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В Беларуси говорят, что задержан гражданин Украины

Там заявляют, что к "теракту" были привлечены несколько человек "из числа так называемых беглецов, которые сейчас находятся на территории Польши".

Эти люди причастны к каналам организации доставки на территорию Республики Беларусь средств поражения, дронов, обеспечения входа террориста на территорию Республики Беларусь, подготовки и реализации маршрутов его эвакуации,

– рассказал оперативный сотрудник КГБ.

Сотрудник КГБ рассказал, что Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с МВД, ГПК и другими правоохранительными органами проведена масштабная "специальная операция".

Ее результатом стало задержание якобы гражданина Украины Швеца Николая Владимировича 1993 года рождения. Это лицо, как утверждают в КГБ Беларуси, якобы попыталось совершить "теракт" на авиабазе "Мачулищи".

В эфире белорусского телевидения даже показали кадры задержания так называемых экстремистов. В квартирах были обнаружены экстремистская символика, оружие и боеприпасы. Беларусь заявляет о причастности СБУ к взрывам в Мачулищах.

Взрывы в Мачулищах: что известно