Оперативный сотрудник КГБ в эфире белорусского телевидения заявил, что к попытке организации "теракта" в Беларуси причастны спецслужбы Польши, пишет 24 Канал.
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В Беларуси говорят, что задержан гражданин Украины
Там заявляют, что к "теракту" были привлечены несколько человек "из числа так называемых беглецов, которые сейчас находятся на территории Польши".
Эти люди причастны к каналам организации доставки на территорию Республики Беларусь средств поражения, дронов, обеспечения входа террориста на территорию Республики Беларусь, подготовки и реализации маршрутов его эвакуации,
– рассказал оперативный сотрудник КГБ.
Сотрудник КГБ рассказал, что Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с МВД, ГПК и другими правоохранительными органами проведена масштабная "специальная операция".
Ее результатом стало задержание якобы гражданина Украины Швеца Николая Владимировича 1993 года рождения. Это лицо, как утверждают в КГБ Беларуси, якобы попыталось совершить "теракт" на авиабазе "Мачулищи".
В эфире белорусского телевидения даже показали кадры задержания так называемых экстремистов. В квартирах были обнаружены экстремистская символика, оружие и боеприпасы. Беларусь заявляет о причастности СБУ к взрывам в Мачулищах.
Взрывы в Мачулищах: что известно
- Утром 26 февраля на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошли два взрыва, в результате которых был поврежден один военно-транспортный самолет России ДРЛС А-50.
- Ответственность за атаку на разведывательный самолет взяли белорусские партизаны. Известно, что ДРЛС А-50 атаковали два беспилотника компании DJI.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для Украины повреждение А-50 – это хорошая новость. Причина в том, что этот самолет постоянно сопровождает атаки оккупантов крылатыми ракетами.
- Лукашенко признал, что самолет получил повреждения и уже попросил Владимира Путина отправить в Беларусь другой А-50. Причем Лукашенко обвинил в атаке Украину, выругавшись на Владимира Зеленского.