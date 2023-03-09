Оперативний співробітник КДБ в ефірі білоруського телебачення заявив, що до спроби організації "теракту" в Білорусі причетні спецслужби Польщі, пише 24 канал.

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У Білорусь кажуть, що затримали громадянина України

Там заявляють, що до "теракту" було залучено кілька осіб "з числа так званих втікачів, які зараз перебувають на території Польщі".

Ці люди причетні до каналів організації доставки на територію Республіки Білорусь засобів ураження, дронів, забезпечення входу терориста на територію Республіки Білорусь, підготовки та реалізації маршрутів його евакуації,

– розповів оперативний співробітник КДБ.

Співробітник КДБ розповів, що Комітетом державної безпеки у взаємодії з МВС, ЦПК та іншими правоохоронними органами проведено масштабну "спеціальну операцію".

Її результатом стало затримання нібито громадянина України Швеця Миколу Володимировича 1993 року народження. Ця особа, як стверджують у КДБ Білорусі, нібито спробувала вчинити "теракт" на авіабазі "Мачулищі".

В ефірі білоруського телебачення навіть показали кадри затримання так званих екстремістів. У квартирах нібито виявили екстремістську символіку, зброю та боєприпаси. Білорусь заявляє про причетність СБУ до вибухів у Мачулищах.

Вибухи в Мачулищах: що відомо