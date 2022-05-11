Польща і Словаччина лобіюватимуть надання Україні статусу кандидата в ЄС

Словаччина та Польща хочуть, аби Україна якомога швидше отримала статус кандидата в Європейський Союз. Тому держави працюватимуть над цим процесом.

Про це заявили президентка Словаччини Зузана Чапутова та її польський колега Анджей Дуда в Братиславі. Вони планують спільно відвідати колег у країнах, які скептично ставляться до статусу України як кандидатки в ЄС.

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"Природний жест для України у складній ситуації"

За словами очільниці Словаччини, для майбутнього Європи та для миру важливо говорити про майбутній статус нашої держави.

Вона відзначила, це ще не означає автоматичне повноправне членство. Адже задля цього повинні бути виконаними всі відповідні критерії.

Але ми вважаємо надання статусу кандидата природним жестом у складній ситуації, в якій зараз перебуває Україна,

– наголосила Чапутова.

До речі, український президент Володимир Зеленський 10 травня звернувся до політиків і народу Словаччини. Він зауважив, що цінує солідарність з нашою державою на рівні ЄС.

Україна захищає всю Європу

Польський лідер вважає, що наша держава захищає всю Європу, а не тільки себе – від імперських дій та амбіцій Росії.

"Ми знаємо, що сьогодні українському суспільству дуже важливо відчувати схвалення Заходу", – сказав Дуда.

Тому очільники двох країн і вирішили організувати спеціальну місію для України серед колег у державах Євросоюзу в Західній Європі – особливо там, де ще є сумніви щодо нашого членства.

Дуда вважає, що Україна повинна отримати відповідний статус якнайшвидше. Тому держави намагатимуться заручитися підтримкою й інших країн.

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Першу частину опитувальника щодо вступу в Європейський Союз Україна заповнила ще у квітні.

Вже 9 травня, під час розмови із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Зеленський продемонстрував і другу частину.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наша держава сподівається отримати статус кандидата влітку 2022 року.

Однак не всі держави впевнені у швидкій євроінтеграції України. Австрійська міністерка вважає, що наше членство неможливе у найближчі 5 – 10 років.

Не давати порожніх обіцянок закликали і в Німеччині. Очільниця МЗС Анналена Бербок не знає, коли рішення про вступ України зможуть ухвалити.

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