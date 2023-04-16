Розбірки мафії: у Польщі у бочці з кислотою виявили 10 розчленованих трупів

В одному з польських сіл неподалік кордону з Чехією виявили моторошну знахідну – 10 розчленованих трупів, залитих кислотою. Виявлені трупи пов'язують з розбірками мафії.

Жахливу знахідну знайшли у селі Бельовіцько Сілезького воєводства за 25 кілометрів від кордону з Чехією. Правоохоронні органи утримуються від розгорнутих коментарів щодо цього.

Варте уваги Переворот у Судані: кількість жертв зросла до 56, ще понад 500 зазнали поранень

Що відомо про моторошну знахідку

Місцеві мешканці розповідають, що на місце події прибули понад 100 поліцейських, десятки службових машин та пожежники. Там вони провели усю ніч.

Прокуратура підтвердила, що на закинутій вівчарні знайшли 10 розчленованих трупів, які тримали у бочках із кислотою. Проте за неофіційними даними, трупів там набагато більше і це місце назвали буквально "кладовищем мафії". Неофіційні джерела говорять про те, що правоохоронці знайшли й кілька обгорілих останків людей, однак офіційно правоохоронці про це нічого не заявляли.

Мешканці села також вважають, що ці моторошні знахідки – наслідки розбірок мафії, але не польської. Через ці події вони дуже налякані.

Також неофіційні джерела стверджують, на знайдених тілах виявлені сліди катувань і тортур.

У Польщі чоловік 13 років жив з трупом матері

У місті Радлін у будинку 76-річного місцевого мешканця виявили муміфікований труп його матері. Тіло випадково знайшли медики. 76-річному чоловіку, який тримав тіло у себе вдома, на вулиці стало зле. Небайдужі викликали лікарів. Коли чоловіку стало краще, медики вирішили провести його до квартири, щоб дорогою йому не стало зле знову. Прийшовши до його помешкання вони побачили муміфікований труп.

У ході розслідування вдалося встановити, що жінку поховали ще в 2010 році після того, як вона померла у віці 95 років. після поховання син вирішив викопати тіло. Наступні 13 років муміфікований труп матері він тримав на дивані у своїй квартирі.

Чоловіка після цієї знахідки госпіталізували до психлікарні. Далі на нього чекає експертиза. Тіло матері поховали знову.