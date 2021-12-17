У Польщі на Омікрон захворіла маленька дитина

У Польщі виявили другий випадок інфікування штамом Омікрон. На цей раз захворіла маленька дитина.

Інфікованій дівчинці всього 3 роки. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я Польщі.

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Другий випадок Омікрону в Польщі

Після того, як у Польщі виявили перший випадок коронавірусу варіанта Омікрон 16 грудня 2021 року, вже наступного дня в країні зафіксували ще одне зараження новим штамом.

Що відомо про дитину

Дівчинка живе у Варшаві.

14 грудня вона отримала позитивний результат ПЛР-тесту.

Пізніше зразок секвенували у лабораторії в Катовіце.

Більше подробиць поки що немає. Проводять епідеміологічне розслідування.

Штам коронавірусу Омікрон: симптоми та останні новини

Наразі випадки зараження Омікроном зафіксували вже майже у 80 країнах.

Наявні вакцини не надто ефективні проти цього штаму. Препарат від Pfizer забезпечив тільки 33% захисту.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що кількість випадків інфікування цим штамом подвоюється кожні 2 – 3 тижні.

Також цей варіант у 70 разів швидше розмножується у тканинах бронхів пацієнтів. Але у 10 разів повільніший у легенях.

ВООЗ заявила, що штам викликає хворобу у легкій формі. Основними його симптомами вважають сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

Хоча іноді цей штам може виявлятися нетиповими ознаки. Часто перші симптоми цього штаму плутають із звичайним ГРВІ.

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