У Польщі на Омікрон захворіла маленька дитина
17 грудня 2021 , 14:58Читать новость на русском
Джерело:МОЗ Польщі
У Польщі виявили другий випадок інфікування штамом Омікрон. На цей раз захворіла маленька дитина.
Інфікованій дівчинці всього 3 роки. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я Польщі.
До теми Ще в одній країні-сусідці України виявили зараження Омікроном
Другий випадок Омікрону в Польщі
Після того, як у Польщі виявили перший випадок коронавірусу варіанта Омікрон 16 грудня 2021 року, вже наступного дня в країні зафіксували ще одне зараження новим штамом.
Що відомо про дитину
- Дівчинка живе у Варшаві.
- 14 грудня вона отримала позитивний результат ПЛР-тесту.
- Пізніше зразок секвенували у лабораторії в Катовіце.
Більше подробиць поки що немає. Проводять епідеміологічне розслідування.Нагадаємо, з 15 грудня Польща посилила обмеження на в'їзд з України. Мандрівники, навіть вакциновані, повинні надати негативний результат тесту на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 24 години до подорожі.
Штам коронавірусу Омікрон: симптоми та останні новини
- Наразі випадки зараження Омікроном зафіксували вже майже у 80 країнах.
- Наявні вакцини не надто ефективні проти цього штаму. Препарат від Pfizer забезпечив тільки 33% захисту.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що кількість випадків інфікування цим штамом подвоюється кожні 2 – 3 тижні.
- Також цей варіант у 70 разів швидше розмножується у тканинах бронхів пацієнтів. Але у 10 разів повільніший у легенях.
- ВООЗ заявила, що штам викликає хворобу у легкій формі. Основними його симптомами вважають сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.
- Хоча іноді цей штам може виявлятися нетиповими ознаки. Часто перші симптоми цього штаму плутають із звичайним ГРВІ.