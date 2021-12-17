У Польщі на Омікрон захворіла маленька дитина

17 грудня 2021 , 14:58
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Джерело:

МОЗ Польщі

У Польщі виявили другий випадок інфікування штамом Омікрон. На цей раз захворіла маленька дитина.

Інфікованій дівчинці всього 3 роки. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я Польщі.

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Другий випадок Омікрону в Польщі

Після того, як у Польщі виявили перший випадок коронавірусу варіанта Омікрон 16 грудня 2021 року, вже наступного дня в країні зафіксували ще одне зараження новим штамом.

Що відомо про дитину

  • Дівчинка живе у Варшаві.
  • 14 грудня вона отримала позитивний результат ПЛР-тесту.
  • Пізніше зразок секвенували у лабораторії в Катовіце.

Більше подробиць поки що немає. Проводять епідеміологічне розслідування.

Нагадаємо, з 15 грудня Польща посилила обмеження на в'їзд з України. Мандрівники, навіть вакциновані, повинні надати негативний результат тесту на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 24 години до подорожі.

Штам коронавірусу Омікрон: симптоми та останні новини

  • Наразі випадки зараження Омікроном зафіксували вже майже у 80 країнах.
  • Наявні вакцини не надто ефективні проти цього штаму. Препарат від Pfizer забезпечив тільки 33% захисту.
  • У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що кількість випадків інфікування цим штамом подвоюється кожні 2 – 3 тижні.
  • Також цей варіант у 70 разів швидше розмножується у тканинах бронхів пацієнтів. Але у 10 разів повільніший у легенях.
  • ВООЗ заявила, що штам викликає хворобу у легкій формі. Основними його симптомами вважають сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.
  • Хоча іноді цей штам може виявлятися нетиповими ознаки. Часто перші симптоми цього штаму плутають із звичайним ГРВІ.

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Автор: Аліна Оліховська