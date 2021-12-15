Пресслужба Державної митної служби України розповіла, що обмеження набули чинності з 00:00. Результати тесту мають бути перекладені польською або англійською мовами.

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Мандрівників просять дотримуватися правил та не створювати зайвих перепон собі та іншим учасникам прикордонного руху.

Італія заборонила в'їзд вакцинованих туристів

Через поширення штаму Омікрон Італія ухвалила рішення не впускати вакцинованих туристів з України.

В'їхати до Італії дозволятимуть лише громадянам Італії або країн ЄС. Також виняток зроблять для таких категорій:

членів родини або тих, хто має "усталені відносини" з громадянами Італії;

людей, які прямують на роботу, навчання, спортивні змагання тощо.

Водночас навіть ці категорії людей мають пережити 10-денний карантин після прибуття до Італії. Вакцинація не допоможе уникнути обмежень. Нові правила мають набути чинності з 16 грудня.

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Допис телеграму Державної митної служби України:

До уваги подорожуючих! Уряд Польщі посилив карантинні обмеження.

З 15 грудня, 00:00 годин, особи, які в'їжджають до цієї країни з-поза меж Європейського Союзу (у тому числі з України), при перетині кордону мають надати результати негативного діагностичного тесту SARS-CoV-2, польською або англійською мовами, зробленого не раніше ніж за 24 ГОДИНИ до перетину кордону. Вимога тесту стосується навіть повністю вакцинованих громадян.

Просимо громадян врахувати нові вимоги сусідньої країни до в'їзду осіб на її територію і дотримуватись їх, аби не створювати зайвих перепон собі та іншим учасникам прикордонного руху.