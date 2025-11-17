Туск заявив про диверсію: у Польщі пошкодили залізницю

Поблизу села Жичин (Мазовецьке воєводство) у Польщі машиніст поїзда, на борту якого перебувало двоє пасажирів, повідомив про порушення інфраструктури. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключає, що інцидент міг бути диверсією.

Що відомо про пошкодження залізниці в Польщі?

Зранку у неділю, 16 листопада, машиніст поїзда, на борту якого перебувало двоє пасажирів, повідомив про порушення інфраструктури. За даними поліції Мазовше, ніхто з екіпажу чи пасажирів не постраждав. Рух транспорту оперативно перенаправлено сусідньою колією.

Залізнична спільнота Dyspozytura Trakcji показала фотографії, на яких видно вирваний метровий шматок рейки, до якого, ймовірно, був підведений дріт. Блог припустив, що це могло бути завдано вибухом.

Пошкодження залізниці в селі Жижчин / Фото Dyspozytura Trakcji

Місцеві заявили про гучний звук у цьому районі. Поліція отримала відповідне повідомлення о 22:00 15 листопада, проте нічого підозрілого не виявила.

Речниця польського МЗС Кароліна Галецька закликала громадян утриматися від спекуляцій. "Наразі немає підстав припускати навмисні дії третіх осіб. Ми закликаємо до обережності", – каже вона.

Можливо, ми маємо справу з актом диверсії. Ніхто не постраждав. Відповідні служби проводять розслідування,

– заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За словами політика, він перебуває у постійному контакті з головою МВС і не виключає версію диверсії. Служби продовжують розслідування, а увага суспільства прикута до офіційних висновків щодо причини пошкодження стратегічної залізничної колії.

