Військовому, який напідпитку стріляв по цивільному авто в Польщі, оголосили звинувачення

Напередодні, 1 січня, у селі Мельник, що на Підляшші, військовий стріляв по цивільному авто. Йому вже оголосили звинувачення у замаху на вбивство та перевищенні службових повноважень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Onet.

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У Польщі військовий стріляв по цивільному авто

Так, польському солдату, який відкрив вогонь по цивільній автівці, висунули звинувачення в замаху на вбивство, а також перевищенні службових повноважень. Прокуратура клопотатиме про його арешт.

За даними видання, військовий частково визнав свою провину. Втім, заявив, що буцімто "не хотів нікого вбивати".

У машині, по якій стріляв військовий, їхав чоловік з 13-річною донькою. Журналісти зазначили, що дівчинка дивом уникнула смерті. Мовляв, коли солдат зупинив машину і зробив перші постріли, дитина в паніці вискочила з авто, а батько рушив вперед.

Сидіння, на якому раніше перебувала дівчинка, пронизане кулями. Солдат спорожнив майже весь магазин гвинтівки GROT, націлившись на авто.

Відомо, що підозрюваному 24 роки. Він служив в армії лише 9 місяців. Потрапив туди як солдат добровільної основної військової служби й після кількох тижнів навчання був відправлений на кордон в межах військової операції "Безпечне Підляшшя".

Втім, як повідомляли ЗМІ, солдат самовільно залишив територію табору і з табельної зброї обстріляв цивільне авто. Опісля ховався в лісі.