Як пише видання Onet, інцидент стався 1 січня вдень, передає 24 Канал.

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Що відомо

Головний "герой" цієї події – військовослужбовець 18-ї механізованої дивізії – виконував завдання у рамках операції "Безпечне Підляшшя".

Довідка: Польські військові в рамках операції "Безпечне Підляшшя" охороняють кордон із Білоруссю та зупиняють потік нелегальних мігрантів.

Зазначається, що він самовільно залишив територію табору та з табельної зброї обстріляв цивільний автомобіль. Після скоєного правопорушення військовий сховався в сусідньому лісі.

Відомо, що постраждалих немає. Як уточнюють ЗМІ, в обстріляному автомобілі їхали батько та донька.

Самого нападника затримали бійці оперативної групи в Мельнику. Попередньо, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, що у новорічну ніч сталася трагедія у Новому Орлеані. Там авто в'їхало в натовп, загинули щонайменше 10 людей, ще 30 отримали поранення.