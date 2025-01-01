Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт польського головування у Раді Європейського Союзу. До речі, свої очікування з цього приводу вже озвучили у Міністерстві закордонних справ України.

Дивіться також Відносини України й Польщі у 2025 році: шлях до партнерства чи нового випробування

Які завдання виконуватиме Польща під час головування

Як зауважують у релізі польської сторони, Варшава бере на себе головування "в період невизначеності та занепокоєння", особливо на тлі боротьби Європи з наслідками російської агресії проти України та актуальності зміцнення власної обороноздатності.

Ми є свідками зростання геополітичної напруги, ерозії заснованого на правилах міжнародного порядку та гібридних атак, спрямованих на європейську демократію та безпеку,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Європу очікують випробування та рішення, оскільки ЄС зобов'язаний "захистити себе та своїх громадян і подбати про своє найближче сусідство". Зокрема, наголошують на необхідності ведення спільної роботи з союзниками.

"Відповідальність перед майбутніми поколіннями вимагає єдності ЄС і готовності працювати з партнерами, які поділяють наші цінності, зокрема з кандидатами на членство. Крім того, це зобов'язує нас захищати цінності, на яких базується співтовариство", – кажуть там.

Зазначається, що польське головування "підтримуватиме діяльність зі зміцнення європейської безпеки в усіх її вимірах: зовнішньому, внутрішньому, інформаційному, економічному, енергетичному, харчовому та охороні здоров'я".

Що кажуть в МЗС України

На початок головування Польщі відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Український посадовець нагадав про необхідність продовження надання військової допомоги для Києва та здійснення тиску на Москву.

"Ми очікуємо нових ініціатив щодо посилення військової підтримки України та санкційного тиску на агресора. Ми прагнемо до динамічного процесу вступу України до ЄС, включаючи відкриття кластера 1 та інших кластерів за результатами процесу скринінгу", – написав він.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич зауважував, що Польща підтримує євроатлантичний курс України та докладе всіх зусиль, щоб пришвидшити процес її інтеграції до Європейського Союзу, і спробує забезпечити це під час свого головування у Союзі.