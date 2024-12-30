Таку заяву озвучив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю ZN.ua з дипломатом.

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Які пріоритети Польщі у Європейському Союзі

Він наголосив, що Польща з самого початку твердо підтримує прагнення України стати частиною НАТО та ЄС, підкреслюючи, що Україна має залишатися в міжнародно визнаних кордонах і справедливо перемогти у війні проти Росії.

Це наша стратегічна мета – щоб Україна вийшла переможцем у цій війні. Ми не сприймаємо Україну просто як країну, на яку напали і яка бореться. Для нас це частина Європи,

– зазначив Лукасевич.

Під час головування Польщі в ЄС, ключовою темою буде безпека як України, так і всього європейського континенту. Дипломат підкреслив, що ці питання взаємопов’язані.

Тому що це дві сторони однієї проблеми. Оскільки якщо безпечна Україна, то, відповідно, безпечна і Європа,

– підкреслив він.

Польща під час свого головування у ЄС буде намагатися прискорити процес входження України до ЄС. Він зауважив, що Україна має стати частиною об'єднаної Європи заради своєї ж безпеки.

Лукасевич також нагадав, що наступна країна, яка очолить ЄС після Польщі, – Данія, поділяє схожу позицію щодо підтримки України. Це гарантує збереження міцної підтримки ЄС у 2025 році.

Дипломат зазначив, що головування Польщі в ЄС не вплине на стратегію США, але підкреслив, що Україна може розраховувати на суттєву підтримку з боку Європи.