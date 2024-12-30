Такое заявление озвучил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью ZN.ua с дипломатом.

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Какие приоритеты Польши в Европейском Союзе

Он отметил, что Польша с самого начала твердо поддерживает стремление Украины стать частью НАТО и ЕС, подчеркивая, что Украина должна оставаться в международно признанных границах и справедливо победить в войне против России.

Это наша стратегическая цель – чтобы Украина вышла победителем в этой войне. Мы не воспринимаем Украину просто как страну, на которую напали и которая борется. Для нас это часть Европы,

– отметил Лукасевич.

Во время председательства Польши в ЕС, ключевой темой будет безопасность как Украины, так и всего европейского континента. Дипломат подчеркнул, что эти вопросы взаимосвязаны.

Потому что это две стороны одной проблемы. Поскольку если безопасна Украина, то, соответственно, безопасна и Европа,

– подчеркнул он.

Польша во время своего председательства в ЕС будет пытаться ускорить процесс вхождения Украины в ЕС. Он отметил, что Украина должна стать частью объединенной Европы ради своей же безопасности.

Лукасевич также напомнил, что следующая страна, которая возглавит ЕС после Польши, – Дания, разделяет схожую позицию по поддержке Украины. Это гарантирует сохранение прочной поддержки ЕС в 2025 году.

Дипломат отметил, что председательство Польши в ЕС не повлияет на стратегию США, но подчеркнул, что Украина может рассчитывать на существенную поддержку со стороны Европы.