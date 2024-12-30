Польша пытается обеспечить 100% пограничной безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Как Польша усиливает безопасность возле Калининграда

Как рассказал Мацей Дущик, заместитель госсекретаря Министерства внутренних дел Польши, проект позволит максимально укрепить пограничную безопасность страны.

Польша в 2025 году построит дорогу к границе Калининградской области России. Таким образом она сможет быстрее перебросить туда свои войска при необходимости.

Напомним, Варшава также планирует завершить укрепление стены на границе с Беларусью летом 2025 года, чтобы остановить незаконную миграцию, которую Польша считает частью гибридной войны, организованной Россией.

Дополнительные меры безопасности включают камеры ночного видения, тепловизоры и новую патрульную дорогу вдоль 400-километровой границы.

Также планируют строительство "Восточного щита" – сети укреплений, заграждений, бункеров и разведывательных систем. Этот проект должен завершиться до 2028 года, а стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов злотых (более 2,5 миллиарда евро). По словам Туска, он станет ключевым элементом сдерживания потенциальной агрессии и защиты от кризисов, связанных с наплывом мигрантов.