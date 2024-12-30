Польща намагається забезпечити 100% прикордонної безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Польща готова компенсувати втрати електроенергії України через дії Словаччини

Як Польща посилює безпеку біля Калінінграда

Як розповів Мацей Дущик, заступник держсекретаря Міністерства внутрішніх справ Польщі, проєкт дозволить максимально зміцнити прикордонну безпеку країни.

Польща у 2025 році побудує дорогу до кордону Калінінградської області Росії. Таким чином вона зможе швидше перекинути туди свої війська за необхідності.

Нагадаємо, Варшава також планує завершити зміцнення стіни на кордоні з Білоруссю влітку 2025 року, щоб зупинити незаконну міграцію, яку Польща вважає частиною гібридної війни, організованої Росією.

Додаткові заходи безпеки включають камери нічного бачення, тепловізори та нову патрульну дорогу вздовж 400-кілометрового кордону.

Також планують будівництво "Східного щита" – мережі укріплень, загороджень, бункерів і розвідувальних систем. Цей проєкт має завершитися до 2028 року, а вартість проєкту оцінюється у 10 мільярдів злотих (понад 2,5 мільярда євро). За словами Туска, він стане ключовим елементом стримування потенційної агресії та захисту від криз, пов’язаних із напливом мігрантів.