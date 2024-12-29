По мнению Дущика, после завершения работ вдоль 400-километровой границы с Беларусью, Польша сможет приблизить безопасность на границе до 100%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Польша хочет построить стену на границе с Россией: что рассказал Моравецкий

Когда Польша завершит укрепление стены

По данным заместителя министра миграции Польши, страна планирует завершить укрепление стены на границе с Беларусью летом 2025 года.

Этот искусственно созданный путь миграции будет закрыт следующим летом, я надеюсь и верю в это,

– сказал Дущик.

В то же время он отметил, что Варшава должна быть готова к попытке режима Лукашенко "нагнетать конфликт" и саботировать усиленную пограничную инфраструктуру Польши.

Отметим, что кроме пятиметрового стального забора, дополнительные меры безопасности вдоль границы с Беларусью включают камеры ночного видения, тепловизоры и новую патрульную дорогу.

Напомним, что в 2022 году Польша закончила строить 500-километровую стену на границе с Беларусью. Ее строительство начали осенью 2021 года для того, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов.