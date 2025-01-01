Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт польского председательства в Совете Европейского Союза. Кстати, свои ожидания по этому поводу уже озвучили в Министерстве иностранных дел Украины.

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Какие задачи будет выполнять Польша во время председательства

Как отмечают в релизе польской стороны, Варшава берет на себя председательство "в период неопределенности и беспокойства", особенно на фоне борьбы Европы с последствиями российской агрессии против Украины и актуальности укрепления собственной обороноспособности.

Мы являемся свидетелями роста геополитической напряженности, эрозии основанного на правилах международного порядка и гибридных атак, направленных на европейскую демократию и безопасность,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, Европу ожидают испытания и решения, поскольку ЕС обязан "защитить себя и своих граждан и позаботиться о своем ближайшем соседстве". В частности, подчеркивают необходимость ведения совместной работы с союзниками.

"Ответственность перед будущими поколениями требует единства ЕС и готовности работать с партнерами, которые разделяют наши ценности, в частности с кандидатами на членство. Кроме того, это обязывает нас защищать ценности, на которых базируется сообщество", – говорят там.

Отмечается, что польское председательство "будет поддерживать деятельность по укреплению европейской безопасности во всех ее измерениях: внешнем, внутреннем, информационном, экономическом, энергетическом, пищевом и здравоохранении".

Что говорят в МИД Украины

На начало председательства Польши отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Украинский чиновник напомнил о необходимости продолжения предоставления военной помощи для Киева и осуществления давления на Москву.

"Мы ожидаем новых инициатив по усилению военной поддержки Украины и санкционного давления на агрессора. Мы стремимся к динамичному процессу вступления Украины в ЕС, включая открытие кластера 1 и других кластеров по результатам процесса скрининга", – написал он.

Напомним, временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич отмечал, что Польша поддерживает евроатлантический курс Украины и приложит все усилия, чтобы ускорить процесс ее интеграции в Европейский Союз, и попытается обеспечить это во время своего председательства в Союзе.