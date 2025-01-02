Как пишет издание Onet, инцидент произошел 1 января днем, передает 24 Канал.

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Что известно

Главный "герой" этого события – военнослужащий 18-й механизированной дивизии – выполнял задачи в рамках операции "Безопасное Подляшье".

Справка: Польские военные в рамках операции "Безопасное Подляшье" охраняют границу с Беларусью и останавливают поток нелегальных мигрантов.

Отмечается, что он самовольно покинул территорию лагеря и из табельного оружия обстрелял гражданский автомобиль. После совершенного правонарушения военный скрылся в соседнем лесу.

Известно, что пострадавших нет. Как уточняют СМИ, в обстрелянном автомобиле ехали отец и дочь.

Самого нападавшего задержали бойцы оперативной группы в Мельнике. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в новогоднюю ночь произошла трагедия в Новом Орлеане. Там автомобиль въехал в толпу, погибло по меньшей мере 10 человек, еще 30 получили ранения.