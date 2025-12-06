6 грудня, 07:50
У Полтаві прогримів вибух
Зранку 6 грудня Росія атакує міста України. Вибух прогримів і у Полтаві.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи у Полтаві?
Зауважимо, що повітряна тривога в регіоні лунає ще з вчорашнього вечора. Тоді її оголосили о 21:54. Відтак, станом на зараз вона триває вже понад 10 годин.
Вибухи у Полтаві чули зранку о 7:48.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.