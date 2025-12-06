У Полтаві прогримів вибух

Зранку 6 грудня Росія атакує міста України. Вибух прогримів і у Полтаві.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи у Полтаві?

Зауважимо, що повітряна тривога в регіоні лунає ще з вчорашнього вечора. Тоді її оголосили о 21:54. Відтак, станом на зараз вона триває вже понад 10 годин.

Вибухи у Полтаві чули зранку о 7:48.

