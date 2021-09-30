На Полтавщині чоловік з ножем напав на перехожих: один помер на місці

У місті Кременчук, що на Полтавщині, невідомий накинувся на перехожих із ножем. Один із потерпілих отримав смертельне поранення, іншого госпіталізували у тяжкому стані.

Інцидент трапився 29 вересня на проспекті Лесі України. Один із потерпілих приблизно о 22:00 зателефонував до правоохоронців й повідомив про напад.

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Що загрожує зловмиснику

На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група, там провели першочергові слідчі дії. Наразі поліція встановлює особу підозрюваного та розшукує його. За даним фактом вже відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.



Місце, де трапився напад / Фото Нацполіції

Поліція шукає свідків

Поліція Кременчука встановлює очевидців події, які 29 вересня у період з 21:40 до 22:00, проходили повз або їхали автомобілем на перехресті проспекту Лесі Українки та вулиці Тараса Бульби.

Інші випадки нападів з ножем

Напередодні у Львові грабіжники напали з ножем на 24-річного чоловіка. Спочатку вони намагалися відібрати у нього мобільний телефон, а потім забрали всі гроші. Зловмисників оперативно затримали.

А у Рівному невідомий посеред вулиці накинувся на 20-річну дівчину та вдарив її ножем у живіт. Медики діагностували в неї непроникаюче поранення черевної порожнини. Нападника розшукують.

В Івано-Франківську чоловік проник до квартири поліцейського й завдав йому 14 ударів ножем. На щастя, постраждалого правоохоронця вдалося врятували. Підозрюваного вже затримали.

Чоловік з ножем, який прикидався батьком одного з пацієнтів, напав на медсестру в дитячій лікарні Броварів. Він утік, вистрибнувши з вікна на третьому поверсі. Інцидент стався в інфекційному відділенні.

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