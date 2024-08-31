"Побили, а потім зґвалтували палицею": на Полтавщині троє юнаків знущалися з 12-річного хлопчика

У селищі Котельва на пляжі "Мусійка" троє юнаків знущалися з 12-річного хлопчика. Малолітнього побили та вчинили сексуальне насильство. Втім, батькам двох кривдників призначили лише штрафи – 850 і 1190 гривень.

Жахлива подія сталася в середині червня. Однак, набула розголосу лише в серпні. На це вже відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

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Що відомо про знущання з хлопчика на Полтавщині

Про те, що сталося, розповіли у соцмережах. Так, Ярослава Скороход оприлюднила пост в інстаграмі з закликом до розголосу.

Дівчина написала, що всередині червня у Котельві на пляжі "Мусійка" сталась жахлива подія. Але жителі громади дізналися про неї тільки наприкінці серпня.

Троє хлопців знущалися з малолітнього (вік – 12 років). Спочатку вони побили хлопчика, а потім почали чинити сексуальне насильство. Хлопчика зґвалтували палицею і зняли це на відео (відео неможливо дивитися без сліз, це ЖАХ),

– наголосила Скороход.

Додала, що двоє кривдників – хлопці 14 і 15 років. У соцмережах припускають, що третій – уже повнолітній.

Суд призначив 850 гривень штрафу

Також Скороход розповіла, що судове засідання відбулося 7 серпня "без участі матері потерпілого, бо її просто не повідомили". Про суд та винесення вироку кривдникам сина жінка дізналась лише в кінці серпня і то завдяки розголосу.

Батьки відбулися лише адміністративним штрафом – по 850 гривень (і це за групове умисне нанесення тілесних ушкоджень та завдання моральної шкоди, а судили по статті "Хуліганство"). Строк подання на апеляцію ще не пройшов, тому закликаю до розголосу та підтримки сім'ї потерпілого!

– підкреслила Ярослава Скороход.

Також дівчина прикріпила посилання на постанови суду. Переглянути їх можна тут і тут.

Омбудсман вже відреагував

Уповноважений Верховної Ради з прав людину ввечері 31 серпня відреагував на жахливу ситуацію в Полтавській області.

За побиття і сексуальне насильство над неповнолітнім батьки кривдників обійшлися штрафом у 850 гривень,

– наголосив Дмитро Лубінець.

Зазначив, що дізнався про все з соцмереж. Представник Омбудсмана в Полтавській області Владислав Носенко спільно з начальником Полтавської РВА Дмитром Романовим виїхали на місце й поспілкувалися з головою територіальної громади, керівником служби у справах дітей і керівником місцевої поліції.

Встановили, що зі слів представників органів місцевої влади та правоохоронних органів, подія сталася ще в середині червня цього року.

Однак, правоохоронні органи про даний факт дізналися лише 5 серпня і не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців. Батьки відбулися штрафом 850 гривень. Третього хлопця на той час навіть не намагались встановити. З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?

– підкреслив Уповноважений з прав людини.

Додав, лише після того, як подія набула суспільного розголосу, правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 153 "Сексуальне насильство".

Дмитро Лубінець заявив, що терміново підготував лист до керівництва Нацполіції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності.