Леонід Кравчук помер: біографія, життя та цікаві факти про першого президента України

Перший президент України Леонід Кравчук помер у віці 88 років 10 травня 2022 року. В кінці червня 2021 року він переніс операцію на серці й після цього українці чекали новин про стан його здоров'я.

Леонід Кравчук: біографія

Народився 10 січня 1934 року в селі Великий Житин – тепер Рівненська область. Закінчив сільську школу – сім класів – закінчив в Городищі.

Читайте також Помер перший Президент України Леонід Кравчук

У 1949 році вступив до Рівненського кооперативного економіко-правового технікуму на спеціальність "Бухгалтерський облік". Закінчив його 1953-го з відзнакою і поїхав до столиці вступати до Київського університету ім. Шевченка. Червоний диплом дозволив молодому Кравчуку вступити на спеціальність "Політекономія" без іспитів.

Випускний альбом / Фото aspi.com.ua

Кравчук не служив у армії, бо потрапив на військову кафедру університету. У 1958 році закінчив ВНЗ та вступив до аспірантури Академії суспільних наук при ЦК КПРС у Москві (зараз Російська академія управління). Став кандидатом економічних наук, а також доктором одразу кількох українських ВНЗ.

Академічна освіта:

Почесний доктор Волинського державного університету (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);

Почесний доктор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

Почесний доктор Українсько-американського гуманітарного інституту "Вісконсінський Міжнародний Університет в Україні";

Почесний доктор Національного університету Прикарпаття імені Василя Стефаника;

Почесний доктор Honoris Causa Національного університету Одеська юридична академія;

Почесний професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

Київського університету імені Бориса Грінченка Київського університету культури та Міжнародного інституту бізнесу;

Почесним доктором гуманітарних наук Філадельфійського університету Ла Саль (США).

Кар'єра та громадська діяльність

Після закінчення інституту Леонід Макарович півтора роки працював учителем у Чернівецькому економічному технікумі.

У Києві розпочав серйозні кроки з роботи у Центральному комітеті КПУ. З 1971 по 1991 р. пройшов шлях від інспектора, помічника секретаря ЦК до завідувача відділу пропаганди та агітації ЦК Компартії України, а у 1988 став секретарем ЦК КПУ з ідеологічної роботи та кандидатом у члени Політбюро ЦК КПУ.

Перший президент України

Після серпневого путчу в Москві (19-21 серпня 1991) Леонід Кравчук вийшов із лав Комуністичної партії, одним із керівників якої був, та погодився на ініціативу депутатів із Народного Руху України проголосувати за Акт проголошення незалежності України.

24 серпня 1991-го Кравчук підписав Акт, який проголошує незалежність України, та очолив її Верховну Раду. Кравчук переміг уже у першому турі, отримавши 61,59% голосів.

Водночас із виборами відбувся загальнонаціональний референдум щодо проголошення Незалежності України (90,3% проголосували за незалежність).

Останні роки був відомий тим, що очолював українську делегацію у Тристоронній контактній групі (ТГК).

Життя та хобі

Леонід Кравчук був фанатом ФК "Динамо". Раніше полюбляв лазню, але потім здоровʼя не дозволяло витримувати такі високі температури. Останніми роками жартував, що його справжні хобі – полювання та вареники.

З дружиною / Колаж 24 каналу

З 1957 року був одружений на Антоніні Кравчук (дівоче прізвище – Мішура). Їй 86 років. Разом вони виростили сина Олександра. У Леоніда Кравчука лишилися онуки – Марія та Андрій та

правнучка – Олена.

Цікаві факти

З 1992-го сумка на коліщатках на честь першого президента в країні називається "кравчучка".

31 серпня 1991 року Леонід Макарович Кравчук підписав указ Президії Верховної Ради про заборону Комуністичної партії. На виборах його підтримали як активісти забороненої ним Компартії, так і частина націонал-демократів, які рекламували його як "батька незалежності".

Люди, що знали Леоніда Макаровича, стверджують, що його син ніколи не з'являвся в кабінеті батька.

Під час президентства Кравчука його дружина принципово не виконувала роль першої леді й не супроводжувала президента під час офіційних подорожей та зустрічей.

Автор книжок "Держава і влада: досвід адміністративної реформи" (2001), "Маємо те, що маємо" (2002), понад 500 статей в українських і закордонних виданнях.

Після конфлікту на Донбасі Кравчук виступав за включення до переговорів США і погоджувався зі словами Джо Байдена, що "лідер РФ Володимир Путін – убивця".