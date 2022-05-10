Леонид Кравчук умер: биография, жизнь и интересные факты о первом президенте Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался в возрасте 88 лет 10 мая 2022 года. В конце июня 2021 он перенес операцию на сердце и после этого украинцы ждали новостей о состоянии его здоровья.

Леонид Кравчук: биография

Родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин – теперь Ровенская область. Окончил сельскую школу – семь классов – окончил в Городище.

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В 1949 году поступил в Ровенский кооперативный экономико-правовой техникум на специальность "Бухгалтерский учет". Окончил его в 1953 с отличием и поехал в столицу поступать в Киевский университет им. Шевченко. Красный диплом позволил молодому Кравчуку поступить на специальность "Политэкономия" без экзаменов.

Выпускной альбом / Фото aspi.com.ua

Кравчук не служил в армии, потому что попал на военную кафедру университета. В 1958 году окончил ВУЗ и поступил в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве (сейчас Российская академия управления). Стал кандидатом экономических наук, а также доктором нескольких украинских вузов.

Академическое образование:

Почётный доктор Волынского государственного университета (Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки);

Почётный доктор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко;

Почётный доктор Украинско-американского гуманитарного института "Висконсинский Международный Университет в Украине";

Почётный доктор Национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника;

Почётный доктор Honoris Causa Национального университета Одесская юридическая академия;

Почётный профессор Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова;

Киевского университета имени Бориса Гринченко; Киевского университета культуры и Международного института бизнеса;

Почётным доктором гуманитарных наук Филадельфийского университета Ла Саль (США).

Карьера и общественная деятельность

После окончания института Леонид Макарович полтора года работал учителем в Черновицком экономическом техникуме.

В Киеве предпринял серьезные шаги по работе в Центральном комитете КПУ. С 1971 по 1991 г. прошел путь от инспектора, помощника секретаря ЦК к заведующему отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии Украины, а в 1988 году стал секретарем ЦК КПУ по идеологической работе и кандидатом в члены Политбюро ЦК КПУ.

Первый президент Украины

После августовского путча в Москве (19-21 августа 1991) Леонид Кравчук вышел из рядов Коммунистической партии, одним из руководителей которой был, и согласился на инициативу депутатов из Народного Руха Украины проголосовать за Акт провозглашения независимости Украины.

24 августа 1991 Кравчук подписал Акт, который провозглашает независимость Украины, и возглавил ее Верховную Раду. Кравчук победил уже в первом туре, получив 61,59% голосов.

В то же время, с выборами состоялся общенациональный референдум по провозглашению Независимости Украины (90,3% проголосовали за независимость).

В последние годы был известен тем, что возглавлял украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТГК).

Жизнь и хобби

Леонид Кравчук был фанатом ФК "Динамо". Раньше любил баню, но потом здоровье не позволяло выдерживать такие высокие температуры. В последние годы шутил, что его настоящие хобби – охота и вареники.

С женой / Коллаж 24 канала

С 1957 года был женат на Антонине Кравчук (девичья фамилия – Мишура). Ей 86 лет. Вместе они вырастили сына Александра. У Леонида Кравчука остались внуки – Мария и Андрей.

правнучка – Елена.

Интересные факты

С 1992 сумка на колесиках в честь первого президента в стране называется "кравчучка".

31 августа 1991 Леонид Макарович Кравчук подписал указ Президиума Верховной Рады о запрете Коммунистической партии. На выборах его поддержали как активисты запрещенной им Компартии, так и часть национал-демократов, рекламировавших его как "отца независимости".

Знавшие Леонида Макаровича люди утверждают, что его сын никогда не появлялся в кабинете отца.

Во время президентства Кравчука его жена принципиально не исполняла роль первой леди и не сопровождала президента во время официальных поездок и встреч.

Автор книг "Государство и власть: опыт административной реформы" (2001), "Имеем то, что имеем" (2002), более 500 статей в украинских и зарубежных изданиях.

После конфликта на Донбассе Кравчук выступал за включение в переговоры США и соглашался со словами Джо Байдена, что "лидер РФ Владимир Путин – убийца".