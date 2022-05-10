Леонид Кравчук: биография
Родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин – теперь Ровенская область. Окончил сельскую школу – семь классов – окончил в Городище.
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В 1949 году поступил в Ровенский кооперативный экономико-правовой техникум на специальность "Бухгалтерский учет". Окончил его в 1953 с отличием и поехал в столицу поступать в Киевский университет им. Шевченко. Красный диплом позволил молодому Кравчуку поступить на специальность "Политэкономия" без экзаменов.
Выпускной альбом / Фото aspi.com.ua
Кравчук не служил в армии, потому что попал на военную кафедру университета. В 1958 году окончил ВУЗ и поступил в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве (сейчас Российская академия управления). Стал кандидатом экономических наук, а также доктором нескольких украинских вузов.
Академическое образование:
- Почётный доктор Волынского государственного университета (Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки);
- Почётный доктор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко;
- Почётный доктор Украинско-американского гуманитарного института "Висконсинский Международный Университет в Украине";
- Почётный доктор Национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника;
- Почётный доктор Honoris Causa Национального университета Одесская юридическая академия;
- Почётный профессор Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова;
- Киевского университета имени Бориса Гринченко; Киевского университета культуры и Международного института бизнеса;
- Почётным доктором гуманитарных наук Филадельфийского университета Ла Саль (США).
Карьера и общественная деятельность
После окончания института Леонид Макарович полтора года работал учителем в Черновицком экономическом техникуме.
В Киеве предпринял серьезные шаги по работе в Центральном комитете КПУ. С 1971 по 1991 г. прошел путь от инспектора, помощника секретаря ЦК к заведующему отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии Украины, а в 1988 году стал секретарем ЦК КПУ по идеологической работе и кандидатом в члены Политбюро ЦК КПУ.
Первый президент Украины
После августовского путча в Москве (19-21 августа 1991) Леонид Кравчук вышел из рядов Коммунистической партии, одним из руководителей которой был, и согласился на инициативу депутатов из Народного Руха Украины проголосовать за Акт провозглашения независимости Украины.
24 августа 1991 Кравчук подписал Акт, который провозглашает независимость Украины, и возглавил ее Верховную Раду. Кравчук победил уже в первом туре, получив 61,59% голосов.
В то же время, с выборами состоялся общенациональный референдум по провозглашению Независимости Украины (90,3% проголосовали за независимость).
В последние годы был известен тем, что возглавлял украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТГК).
Жизнь и хобби
Леонид Кравчук был фанатом ФК "Динамо". Раньше любил баню, но потом здоровье не позволяло выдерживать такие высокие температуры. В последние годы шутил, что его настоящие хобби – охота и вареники.
С женой / Коллаж 24 канала
С 1957 года был женат на Антонине Кравчук (девичья фамилия – Мишура). Ей 86 лет. Вместе они вырастили сына Александра. У Леонида Кравчука остались внуки – Мария и Андрей.
правнучка – Елена.
Интересные факты
С 1992 сумка на колесиках в честь первого президента в стране называется "кравчучка".
31 августа 1991 Леонид Макарович Кравчук подписал указ Президиума Верховной Рады о запрете Коммунистической партии. На выборах его поддержали как активисты запрещенной им Компартии, так и часть национал-демократов, рекламировавших его как "отца независимости".
Знавшие Леонида Макаровича люди утверждают, что его сын никогда не появлялся в кабинете отца.
Во время президентства Кравчука его жена принципиально не исполняла роль первой леди и не сопровождала президента во время официальных поездок и встреч.
Автор книг "Государство и власть: опыт административной реформы" (2001), "Имеем то, что имеем" (2002), более 500 статей в украинских и зарубежных изданиях.
После конфликта на Донбассе Кравчук выступал за включение в переговоры США и соглашался со словами Джо Байдена, что "лидер РФ Владимир Путин – убийца".