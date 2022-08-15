Помер український письменник Олесь Лупій – лауреат Національної премії Шевченка

У неділю, 14 серпня, обірвалося життя відомого українського письменника Олеся Лупія. Причиною смерті стала важка хвороба.

Сумну звістку повідомила дружина пана Олеся, Леся Степанівна, передає очільник Національної спілки письменників Михайло Сидоржевський.

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Йому було 84 роки. Певний час він боровся з важкою хворобою, яка, на жаль, і забрала життя українського письменника, поета та сценариста.

Тяжка звістка. Помер Олесь Лупій. Його дружина Леся Степанівна повідомила, що це сталося сьогодні близько полудня. Після важкої хвороби,

– написав Сидоржевський.

Хто такий Олесь Лупій

Це відомий український письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, лауреат премії імені Дмитра Яворницького, заслужений діяч мистецтв України.

Лупій є автором багатьох поетичних і прозових книжок, кількох кіносценаріїв. Перша збірка віршів "Вінки юності" вийшла 1957 року потім – ще 17. Також митець створив чотири збірки повістей та оповідань, вісім романів.

За сценаріями Лупія поставлено художні фільми "Багряні береги", "Малуша", "Данило – князь Галицький".

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого Олеся Лупія.

В окупованій росії Бучі померла художниця Любов Панченко

На початку травня у Бучі, що на Київщині, померла відома художниця-шістдесятниця Любов Панченко. Вона належала до плеяди митців, які активно розвивали українську культуру в часи хрущовської відлиги.

Видання "Україна Молода" писало, що художниця протягом місяця окупації Бучі голодувала. Згодом її евакуювали й доправили до лікарні. Завідувачка Музею шістдесятництва Олена Лодзинська розповіла, що жінку шукали, адже не знали, де вона.

За словами першої леді Олени Зеленської, її не зламало КДБ за часів комуністичного застою. Однак зламала російська окупація. Художниця встигла передати свій творчий доробок до Музею шістдесятництва. Це акварелі, ліногравюри, декоративні розписи та картини-колажі з пальтової тканини.

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