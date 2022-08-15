Умер украинский писатель Олесь Лупий – лауреат Национальной премии Шевченко

В воскресенье, 14 августа, оборвалась жизнь известного украинского писателя Олеся Лупия. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Печальное известие сообщила супруга господина Олеся, Леся Степановна, передает глава Национального союза писателей Михаил Сидоржевский.

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Ему было 84 года. Некоторое время он боролся с тяжелой болезнью, которая, к сожалению, и унесла жизнь украинского писателя, поэта и сценариста.

Тяжелое известие. Умер Олесь Лупий. Его жена Леся Степановна сообщила, что это произошло сегодня около полудня. После тяжелой болезни,

– написал Сидоржевский.

Кто такой Олесь Лупий

Это известный украинский писатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, лауреат премии имени Дмитрия Яворницкого, заслуженный деятель искусств Украины.

Лупий является автором многих поэтических и прозаических книг, нескольких киносценариев. Первый сборник стихов "Вінки юності" вышел в 1957 году потом – еще 17. Также художник создал четыре сборника повестей и рассказов, восемь романов.

По сценариям Лупия поставлены художественные фильмы "Багряные берега", "Малуша", "Даниил – князь Галицкий".

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким погибшего Олеся Лупия.

В оккупированной россии Буче умерла художница Любовь Панченко

В начале мая в Буче Киевской области умерла известная художница-шестидесятница Любовь Панченко. Она принадлежала к плеяде художников, активно развивавших украинскую культуру во времена хрущевской оттепели.

Издание "Украина Молодая" писало, что художница в течение месяца оккупации Бучи голодала. Впоследствии ее эвакуировали и доставили в больницу. Заведующая Музеем шестидесятничества Елена Лодзинская рассказала, что женщину искали, ведь не знали, где она.

По словам первой леди Елены Зеленской, ее не сломило КГБ во времена коммунистического застоя. Однако сломала российская оккупация. Художница успела передать свое творческое наследие в Музей шестидесятничества. Это акварели, линогравюры, декоративные росписи и картины-коллажи из пальтовой ткани.

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