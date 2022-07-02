Прямого попадания в учебное заведение не было, но его задело при других атаках по объектам в центре города – когда россияне били по зданию мэрии, ТЦ или админзданиям. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
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В университете сильно повреждена крыша и портятся инструменты
Сейчас одни повреждения здания влекут и другие последствия. Так, из-за сильно поврежденной крыши, выбитых окна, длительного влияния минусовых температур и дождей потрескали трубы и батареи, а также начали страдать музыкальные инструменты.
В частности, речь идет о фортепиано и пианино, которых в этом университете очень много. Именно на них музыканты учатся играть и готовятся к международным конкурсам.
Чтобы уберечь инструменты, руководство университета начало собирать деньги на ремонт крыши. На это нужно 800 тысяч гривен. Это большая сумма, и, чтобы собрать ее, был создан отдельный фонд – "Художественный альянс". К нему можно приобщиться и таким образом помочь университету. Это уже активно делают украинские звезды, актеры, музыканты и известные выпускники вуза, организующие международные концерты и фестивали в поддержку Украины и Харькова во многих странах мира.
Здание срочно нужно ремонтировать / Фото Анны Черненко, 24 канал
Корреспондентка 24 канала побывала в ХНУ, пообщалась с его преподавателями и администрацией и даже послушала музыку, которая звучит в университете искусств, несмотря на все разрушения препятствия.
Для Анны Черненко заиграл преподаватель Олег Копелюк, который готовится представлять Харьков на фестивале в Израиле, где также будут собирать средства для украинцев. Кроме того, он рассказал о первом ужасе, когда представители университета пришли сюда в марте и увидели, что от взрывных волн от инструментов отлили клавиши.
Преподаватель Олег Копелюк играет в полуразрушенном университете искусств / Фото Анны Черненко, 24 канал
Первый проректор вуза Ирина Суфленко подчеркнула, что крышу университета нужно починить в первую очередь, чтобы предотвратить порчу инструментов.
Для университета искусств самое страшное – это инструменты, это очень дорогая вещь. Новый инструмент Steinway стоит 6 миллионов гривен. Это неподъемная сумма, а у нас их 66,
– объяснила она.
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Ситуация в Харьковской области
- По словам корреспондентки, сегодня, 2 июля, в Харькове относительно тихо. Лишь в четыре утра местные жители слышали звуки ракетного удара по промышленной зоне одного из районов. К счастью, там обошлось без жертв и пострадавших. Однако остались огромные воронки.
- В области ситуация хуже – там есть обстрелы и пожары. За сутки в Харьковской области были ранены 4 человека в Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.
- Ночью в одном из сел на Золочевщине обстрелом уничтожили детский сад. Он полностью разрушен.
- Кроме того, россияне обстреляли 2 села в Чугуевском районе, в результате чего там начались пожары.