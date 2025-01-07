Помер політик Жан-Марі Ле Пен: чим відомий засновник партії "Національний фронт"

7 січня у Франції в віці 96 років помер засновник французького "Національного фронту" Жан-Марі Ле Пен. Політик боровся із серйозною хворобою.

Про це пише 24 Канал з посиланням Le Figaro. Жан-Марі Ле Пен вважається найсуперечливішою політичною персоною сучасної Франції.

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Чим запам'ятався Жан-Марі Ле Пен

Жан-Марі Ле Пен у 1972 році заснував у Франції партію "Національний фронт". Він все життя працював у політиці та п'ять разів брав участь у президентських виборах. На виборах у 2002 році він опинився на другому місці, тоді французи обрали президентом Жака Ширака.

Посаду голови партії Жан-Марі Ле Пен залишив у 2011 році. "Національний фронт" очолила його донька Марін Ле Пен. Тоді радикальна ультраправа риторика партії змінилася на більш помірковану.

У 2015 році через скандал самого Жана-Марі Ле Пена виключили з партії. Він висловлювався про те, що не вважає історичну роль маршала Петена негативною, а також знецінював знищення нацистами людей в газових камерах.

Жан-Марі Ле Пен протягом 30 років нав'язував свої погляди та провокації в публічному просторі. Політика вважали расистом, ксенофобом та антисемітом через його постійну боротьбу з імміграцією.

Жан-Марі Ле Пен служив в армії як доброволець. Він був лейтенантом 1 іноземного парашутно-десантного батальйону. Саме на війні він формував суть своїх майбутніх політичних баталій.

У 1963 році Ле Пен став керівником кампанії Жана-Луї Тіксіє-Віньянкура, для якого збирав "комітети" по всій Франції для підготовки до наступних виборів.

До того, як хвороба майже повністю охопила його тіло, Жан-Марі Ле Пен писав мемуари. Найбільш популярною є його книга "Сини нації".

Востаннє Ле Пен публічно з'являвся 6 років тому в його садах у Монтрету. Тоді перед 300 гостями, серед яких були попутники, друзі та члени його родини, він виголосив промову, якою неначе прощався з усіма присутніми.

Ми йшли з високо піднятою головою і чистими руками. Нам у цій сфері нема за що докоряти собі. Коротше кажучи, минуле було таке прекрасне, що не варто звинувачувати долю,

– сказав політик.