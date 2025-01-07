Умер политик Жан-Мари Ле Пен: чем известен основатель партии "Национальный фронт"

7 января во Франции в возрасте 96 лет скончался основатель французского "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен. Политик боролся с серьезной болезнью.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Le Figaro. Жан-Мари Ле Пен считается самой противоречивой политической персоной современной Франции.

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Чем запомнился Жан-Мари Ле Пен

Жан-Мари Ле Пен в 1972 году основал во Франции партию "Национальный фронт". Он всю жизнь работал в политике и пять раз участвовал в президентских выборах. На выборах в 2002 году он оказался на втором месте, тогда французы избрали президентом Жака Ширака.

Пост председателя партии Жан-Мари Ле Пен покинул в 2011 году. "Национальный фронт" возглавила его дочь Марин Ле Пен. Тогда радикальная ультраправая риторика партии сменилась более умеренной.

В 2015 году из-за скандала самого Жана-Мари Ле Пена исключили из партии. Он высказывался о том, что не считает историческую роль маршала Петена отрицательной, а также обесценивает уничтожение нацистами людей в газовых камерах.

Жан-Мари Ле Пена в течение 30 лет навязывал свои взгляды и провокации в публичном пространстве. Политика считали расистом, ксенофобом и антисемитом из-за его постоянной борьбы с иммиграцией.

Жан-Мари Ле Пен служил в армии как доброволец. Он был лейтенантом 1 иностранного парашютно-десантного батальона. Именно на войне он формировал сущность своих будущих политических баталий.

В 1963 году Ле Пен стал руководителем кампании Жана-Луи Тикси-Виньянкура, для которого собирал "комитеты" по всей Франции для подготовки к следующим выборам.

До того как болезнь почти полностью охватила его тело, Жан-Мари Ле Пен писал мемуары. Наиболее популярна его книга "Сыновья нации".

В последний раз Ле Пен публично появлялся 6 лет назад в его садах в Монтрете. Тогда перед 300 гостями, среди которых были попутчики, друзья и члены его семьи, он произнес речь, которой словно прощался со всеми присутствующими.

Мы шли с высоко приподнятой головой и чистыми руками. Нам в этой сфере не за что упрекать себя. Короче говоря, прошлое было так прекрасно, что не стоит обвинять судьбу,

– сказал политик.