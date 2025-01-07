Про це пише 24 Канал з посиланням Le Figaro. Жан-Марі Ле Пен вважається найсуперечливішиою політичною персоною сучасної Франції.

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