Про це пише 24 Канал з посиланням Le Figaro. Жан-Марі Ле Пен вважається найсуперечливішиою політичною персоною сучасної Франції.
Дивіться також Ультраправі сили Франції об'єднуються: ведуть переговори, щоб перемогти Макрона
У Франції в віці 96 років помер засновник французького "Національного фронту" Жан-Марі Ле Пен. Політик боровся з серйозною хворобою.
Про це пише 24 Канал з посиланням Le Figaro. Жан-Марі Ле Пен вважається найсуперечливішиою політичною персоною сучасної Франції.
Дивіться також Ультраправі сили Франції об'єднуються: ведуть переговори, щоб перемогти Макрона