Понад 1000 нелегальних сайтів: у Раді розповіли про боротьбу з онлайн-казино

Нещодавно українці успішно назбирали 25 тисяч підписів під петицією про обмеження роботи онлайн-казино. Після цього Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який посилить контроль за гральним бізнесом.

Народна депутатка і членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів Галина Васильченко розповіла 24 Каналу, що з 2020 року, коли в Україні був легалізований ринок грального бізнесу, масово розповсюдилось недотримання законодавства щодо обмеження реклами грального бізнесу. Також відбувалася суттєва недоплата податків до державного бюджету: в 2022 році гральним бізнесом було сплачено лише кількасот мільйонів податків.

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Податки від грального бізнесу суттєво зросли

ТСК, яка працює в стінах Верховної Ради, виявила багато зловживань у сфері грального бізнесу щодо несплати податків. На початку 2023 року ці прогалини усунули – і кількість податків до державного бюджету збільшилася до 10,4 мільярда гривень, тобто це в десятки разів більше, ніж було. За перші три місяці 2024 року також суттєво зросла кількість податків від грального бізнесу.

Багато людей писали мені в коментарях, чому його взагалі не заборонити на час війни. Нагадаю, що до 2020 року цей бізнес був заборонений в Україні, однак гральні зали, автомати, підпільні казино працювали, проте не сплачували жодних податків. Тому важливе правильне, ефективне, якісне регулювання,

– підкреслила Васильченко.

Способи посилення регулювання

Петиція про обмеження роботи онлайн-казино була створена військовослужбовцем 29 березня 2024 року. За лічені години вона набрала необхідні 25 тисяч голосів.Автор наголошує на шкоді, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству. Для багатьох військовослужбовців азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом, а тому швидко викликають залежність та послаблюють їх самоконтроль. На петицію вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

У 2020 році створили Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), яка відповідала за регулювання цієї діяльності. Але протягом останнього року вони не могли зібрати навіть кворум, оскільки для того, щоб відбулось засідання, потрібно не менше п'яти осіб. Це було абсолютно неефективним рішенням.

Ми ліквідуємо КРАІЛ, передамо повноваження в Мінцифру, відповідно, буде створений уповноважений орган. Це вже не буде колегіальний орган, а з відповідальною особою щодо регулювання діяльності і відповідний уповноважений орган, який має належним чином відразу реагувати на всі ті прояви зловживань в сфері грального бізнесу,

– сказала народна депутатка.

Суттєво посилиться контроль і обмеження реклами, а саме:

людям до 21 року забороняється зніматися в рекламі;

забороняється реклама азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та будь-якої повʼязаної символіки;

забороняється виступати спонсорами різних спортивних змагань.

Крім того, розширюється повноваження щодо включення в реєстр так званих лудоманів. На це в Кабінету Міністрів будуть відповідні повноваження.

. Лудоманія – розлад поведінки, що полягає в патологічній пристрасті до азартних ігор. Це означає, що ігроман постійно залучений до ігрового процесу, незалежно від навколишніх чинників і подій, що відбуваються в житті. Захворювання щорічно руйнує тисячі сімей у всіх регіонах України, змушує хворого брати борги та приховувати свою проблему. Такі люди страждають на алкоголізм, наркозалежність, стурбованість і стильність до страхів різного ступеня.

Важливою нормою, якою можна буде ефективно регулювати і обмежувати таку діяльність, це регулювати операції по картках і рахунках, з яких здійснюється оплата за цей гральний бізнес. Для цього планується співпраця з Національним банком України.

Минулого року, коли ми знайшли прогалини у гральному бізнесі, який через міскодинг не сплачував податки, то НБУ відіграв важливу роль. Він позбавив ліцензії два українські банки. Також деякі банки заплатили високі штрафи,

– повідомила Галина Васильченко.

Понад 1000 нелегальних сайтів онлайн-казино

На сьогодні складно зрозуміти, скільки Україна втрачає від недоплати податків гральним бізнесом.

Мені сказали, що приблизно тисяча сайтів працює нелегально. Це неймовірні цифри,

– зауважила членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів.

Васильченко сподівається, що новий уповноважений орган, зокрема під Міністерством цифрової трансформації зможе налагодити ефективну роботу, викривати і закривати, позбавляти ліцензії тих, хто не доплачує податки або ж не дотримується законодавства у сфері реклами, а також викривати тих, хто взагалі працює без жодної ліцензії.

Ефективної моделі, щоб подолати всі нелегальні казино, немає ні в західних країнах світу, ні в світі. Однак в Україні є відповідні правоохоронні органи – БЕБ, СБУ, які мають належним чином робити свою роботу, щоб нелегально онлайн-казино не працювали. Ті ж, хто має ліцензію, повинні дотримуватись відповідного законодавства, а у випадку недотримання каратися: у законодавстві передбачені збільшення штрафів в два рази та багато норм, які мають зробити регулювання цієї сфери більш ефективним.

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